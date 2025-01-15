TPBL／克雷格23分助拳 海神斷戰神4連勝重返第3

近期拉出一波4連勝後登上戰績榜第3名的台北台新戰神，今天作客高雄全家海神主場，兩隊也上演一場激烈的肉搏戰，合計吞下47次犯規，而身為地主的海神直到四節後段才成功拉開差距，以98：76勝出，收下2連勝後，也從戰神手中搶回第3名位置。

身為聯盟近況最火熱的球隊，戰神在今天賽前已經拉出一波4連勝，並拉下海神坐上第3名，而兩隊今天交手前也僅有半場勝差，讓這場比賽也成為第3名爭奪戰。

比賽開打後兩隊也在場上展開激烈肉搏，整場比賽裁判哨聲不斷，尤其是身為地主的海神在上半場就有14次犯規產生，包括洋將艾德與林任鴻雙雙背負3次犯規，不過上半場海神仍是靠著克雷格拿下13分，以及團隊共4人得分在7分以上，取得14分領先優勢。

反觀作客的戰神，在比賽節奏破碎的情況下，整個上半場手感盡失，三分球出手12次僅命中2球，得分也都集中在禁區內，但缺少外線火力的支援也讓戰神整場比賽一路在後苦苦追趕。

第三節戰神手感總算稍稍回溫，不過第三節剩下4分多鐘時卻也發生戰神洋將艾力克吞下本場比賽第二次違反運動精神犯規，遭到驅逐出場的狀況，讓好不容易將差距縮小到個位數的戰神頓失禁區大將，海神也把握住機會將比分差距逐步擴大，最終也在第四節取得超過20分領先，並以22分差距中斷戰神4連勝，也重回戰績第3名寶座。

海神今天以克雷格攻下23分最佳，摩爾斯也有20分進帳，板凳出發的胡瓏貿則貢獻12分、6籃板，至於戰神除了三名洋將得分上雙外，本土球員普遍手感不佳，以雷蒙恩攻下9分最多。