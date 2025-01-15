TPBL／攻城獅救火隊努利加盟 成隊史最年輕洋將

近期苦吞一波5連敗的新竹御嵿攻城獅隊，今天宣布新洋將努利（Landers Nolley）正式加盟，現年24歲的努利身高198公分主打前鋒，過去在NCAA D1賽場平均有14分、5籃板、2.4助攻的數據，攻城獅總經理張樹人也期待努利的加入能夠幫助球隊在進攻端更有威脅性。

努利來自美國亞特蘭大，NCAA時期曾效力於維吉尼亞理工大學、曼菲斯大學、辛辛那提大學，大學畢業後，努利投入該屆NBA選秀會雖未獲親睞，但以自由球員身份加盟紐奧良鵜鶘隊，在NBA留下5場出賽記錄，場均拿下8分、2.2籃板。

努利於2023-24賽季先是在NBA發展聯盟代表伯明罕中隊（Birmingham Squadron）出賽，平均貢獻15分、5.5籃板、3.5助攻，接著展開他的旅外生涯，先是效力於委內瑞拉職業籃球聯賽，接著轉戰希臘甲級籃球聯賽。努利在24-25賽季效力於希臘甲級籃球聯賽Aris Midea Thessaloniki，場均貢獻17分5.3籃板3.9助攻，三分球命中率達36%。

攻城獅張樹人總經理表示，「努利從NCAA時期就具備優異的外線能力，除了有好的手感外，也能命中遠距離三分球。且在進軍職業舞台後也展現不錯的進攻發動能力，攻擊技巧非常全面，是位很棒的終結者。除此之外，他具備208公分的臂展，也能在防守端有所貢獻。期待在他加盟後，能適時扛起進攻發動機重任，幫助球隊在進攻端更有威脅性。」

談到未來努利在攻城獅團隊的定位，總教練威森說：「依照目前我們想打造的快速團隊球風，會將他定位在前鋒搖擺人，除了能自己創造攻擊機會，也能為射手群製造更好的出手空間。」努利已於上週抵達台灣，並投入團隊訓練，最快將於本週末在攻城獅主場「VERVE風城物語主題週」初登場。

攻城獅球團特別為他取了「努利」中文名字，希望他能保持「努力不懈」的打球風格。談到自己的中文名字，努利開心的說：「我非常喜歡人生第一個中文名字，而且跟我打球的風格很吻合，我會繼續努力，全力幫助球隊拿下每一場勝利。」同時，努利也是攻城獅隊史最年輕的洋將，「目前我們戰績不是很好，我希望能為球隊帶來更多能量，我們要一直保持對勝利的渴望。」