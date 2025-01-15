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TPBL／最萌開球嘉賓！高雄熊為海神應援

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
海神隊今天主場賽事邀請「高雄熊」擔任開球嘉賓。圖／海神隊提供
海神隊今天主場賽事邀請「高雄熊」擔任開球嘉賓。圖／海神隊提供

高雄全家海神隊「楓狂神追擊」主題周，今天起加上本周六、日在高雄巨蛋主場續燃戰火，今天更邀請高雄觀光大使「高雄熊」擔任開球嘉賓，與球迷相見歡，也預告高雄燈會25日登場。

高雄觀光大使「高雄熊」今天除擔任開球嘉賓，還會帶來伴手禮高雄熊鑰匙圈相贈，預告高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於25道2月16日在愛河灣及16到18號碼頭展開；去年大受好評的碼頭樂園今年更有多組全新遊樂設施登場，通通免費玩，周邊還有美味餐飲市集及精彩馬戲互動表演，歡迎大家來感受冬日遊樂園的歡笑與魅力。

奧迪南部汽車與海神攜手，在進化中挑戰巔峰，周末兩日將在高雄巨蛋廣場特別展出純電車款，邀請神隊友到展車區賞車；《新楓之谷》的菇菇寶貝、雪吉拉、皮卡啾，18日也將現身主場與球迷同樂，到場球迷參與環廊活動攤位遊戲，有機會獲得18日當日限定的主題手機氣墊支架、主題壓克力磁鐵。

慶祝邱子軒傷癒回歸，海神也發出應援募集令，主場3日凡購買邱子軒相關指定商品，任選一件88折，兩件85折，三件下殺8折。

海神隊今天繼續進行「楓狂神追擊」主題周。圖／海神隊提供
海神隊今天繼續進行「楓狂神追擊」主題周。圖／海神隊提供

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