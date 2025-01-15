UBA／美和連兩年晉六強 顏君彰謝校方支持盼永續發展

113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽最後一階段賽事昨天落幕，其中美和科技大學女籃在晉級關鍵戰迎戰強敵佛光大學，最終以70：61逆轉勝出，連續兩年搶下六強賽門票，繼續改寫隊史紀錄。

美和昨天迎戰已確定晉級六強的佛光大學，賽前處於不利局勢，唯有取勝才能確保晉級六強，儘管第三節一度落後8分，但美和隨後拉出25：12的強勢反撲，甚至在末節最高領先11分，儘管佛光大學一度追至61：63，但美和穩住陣腳，以70：61完成驚天逆轉，成功晉級。

美和女籃自110學年度成立以來，迅速崛起，110學年度首度參賽即奪得公開女二級冠軍，111學年度公開女一級第7名、112學年度公開女一級第6名，持續展現成長，今年則是再度取得六強門票。

美和總教練顏君彰說：「感謝美和科大董事長劉忠志的遠見與社會責任理念，促成並持續支持女籃發展。然而，面對少子化與南部優秀運動選手難以招募的挑戰，未來需要地方政府及企業的支持，以及區域縣市間的策略性合作，才能讓女性籃球運動永續發展，並促成在地產官學研的深度銜接。」

此役美和4人得分上雙，其中碩一雙胞胎姊姊許可欣繳出生涯新高28分、9籃板、4抄截，三分球10投中4，成功填補因膝傷動刀的妹妹許可微留下的得分空缺，雖於決勝期因抽筋退場，但她對隊友信心十足：「我相信隊友，即使我無法再上場，也能贏下這場比賽。」

膝傷未癒、僅能在場邊充當啦啦隊的許可微感動表示：「學妹與姊姊表現太狂了，幫助我們連兩季晉六，希望自己能在六強賽重披戰袍。」

另一對雙胞胎的姊姊蔡幸瑜拿13分，她特別感性地說：「1月14日是我和妹妹22年來首次生日遇到比賽，且成功晉級，這是最無價的生日禮物。」

此外，上季台體大畢業、本季考進美和碩班的後衛黃羽婷，貢獻6助攻、6籃板、6分，來自金門農工的她感性表示，「打了五年UBA，終於圓夢進入六強，下季會持續努力，因為兩對雙胞胎都將畢業，我得扛下更多責任。」

美和科大校長王建台則強調，學校對體育運動的重視，致力推動UBA女子籃球與UBL男子棒球兩項傳統特色運動，並建立全國唯一大專團體於一級運動賽事的兩性運動平權典範，期盼未來能獲得更多企業支持，持續為女性籃球運動發展貢獻力量。