UBA／流浪一個月回球場 蔡佑蓮家人見證下扮晉級英雄

今年暑假已經決定放下球員身份，世新大學三年級前鋒蔡佑蓮一度「流浪」一個月，到小琉球打工換宿體驗不同人生，但世新新任教練林紀妏一通電話讓她決定續戰113學年UBA，今年公開女一級預賽最終戰面對地主台灣師大更打滿40分鐘，貢獻比賽尾聲關鍵「3分打」在內的17分，助隊驚險以62：60奪勝，搶下最後一張6強複賽門票。

世新上學年締造5連霸後成員洗牌，原本教練何正峰轉戰中信學院，一票主力也跟著轉學，蔡佑蓮和今天轟下20分、18籃板的111學年「新人后」游沁樺成為少數留在世新的冠軍班底，不過不同於游沁樺曾到中信練球但不適應環境返回世新，蔡佑蓮是完成5連霸後就決定告別球場。

「5連霸後我就和教練說不打了，暑假時去小琉球打工換宿一個月，去潛水，享受海島生活。」形容自己到外「流浪」，一個月沒碰球讓蔡佑蓮決定回歸後一度找不到球感，預賽第一階段打得挫折，她苦笑說：「這賽季一路走來有點波折，很坎坷。」預賽第二階段開始不斷調整、心理建設，逐漸找回身手，今天關鍵戰更有受到幫助的家扶中心老師製作加油板場邊加油，見證她關鍵戰扮演致勝功臣。

台師大賽前只吞下1敗，人手短缺的世新看似弱勢一方，但蔡佑蓮信心十足，她透露原本就有鎖定「抓」下台師大，且團隊愈來愈信任彼此，如今完成6強目標，接續自然鎖定台北小巨蛋專屬的4強門票，從北一女中時期年年「攻蛋」沒間斷的她笑說：「紀妏姐很有信心把我們帶進4強，感覺她還有很多法寶沒拿出來。」

曾帶過金甌女中、台電女籃的林紀妏，不論執教或選手生涯還不曾「攻蛋」，她強調世新今年雖只報名9人，有時連練5人戰術人都湊不齊，但闖進6強後當然以小巨蛋作為下個目標，「我是個勇敢做夢，逐夢踏實的人！」