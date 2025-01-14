UBA／6人打滿驚奇退地主 衛冕軍世新搭上女6強末班車

去年締造UBA公開女一級5連霸的世新大學，113學年新賽季前成員大變動，今天預賽最終戰更是靠6人打滿全場，最終靠蔡佑蓮「3分打」、游沁樺關鍵2罰，驚險以62：60擊敗地主台灣師大，搶下預賽第7勝同時也鎖定最後一張6強複賽門票。

世新原本教練何正峰轉戰中信學院，男籃和女籃許多球員跟著轉戰中信學院，去年7月臨危受命接下女籃兵符的前中華隊國手林紀妏儘管重新招募球員，新賽季仍只報名9位球員，日前對上美和科大又傷了陳游芷瑄，今天只用6人打滿全場，林紀妏感動說：「我們應該是最大黑馬吧，而且不用靠別人，靠自己！」

前一場美和擊敗佛光大學，先搶下第5張晉級門票，世新若輸球，仍有機會看壓軸場的文化大學和台北市大結果搭上複賽末班車，如今靠自己贏球，不用「天助」直接出線，和美和、台師大、佛光、文化和中信一同晉級，北市大確定無緣6強。

林紀妏提到，美和的勝利也有激勵到自己，「美和可以贏，我們也要努力，做做看！」她讚球隊化學反應愈來愈好，今天上半場也把台師大主力林佳蓉守得很好，以團隊表現為榮。

首節世新取得17：13領先，第二節游沁樺禁區、外線都有發揮，助世新打出9：0攻勢，領先擴大到26：13；台師大直到6分半才靠湯書淳攻進單節第一顆進球，她再飆進外線，地主也回應9：0攻勢，世新靠蔡佑蓮投進壓哨球才帶著29：22領先進入下半場。

台師大第三節在湯書淳發揮下再打出9：4攻勢，差距縮小到2分，林佳蓉飆進外線後台師大更以34：33反超比數；邱詠鈴飆進外線、林紫彤快攻得手讓世新再要回領先，三節打完回到42：36優勢。