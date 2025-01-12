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TPBL／想和裁判、球員溝通 雲豹教練勤練中文

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
雲豹教練皮爾斯。圖／TPBL提供
雲豹教練皮爾斯。圖／TPBL提供

去年年初來台加入台啤永豐雲豹教練團，加拿大籍的查爾斯（Charles Dube-Brais）從助理教練到升格總教練，去年更率雲豹摘下T1聯盟總冠軍，今年持續率隊挑戰新聯盟TPBL的他還勤練中文，今天碰福爾摩沙夢想家時還在比賽中用中文大喊「每個籃板」提醒球員。

賽後記者會上，查爾斯特別點名夢想家的替補球員陳振傑和簡浩，兩人合計投進8記三分彈對雲豹造成重傷害。他先用英文提到陳振傑背號，之後試著用中文講出陳振傑的名字，聽到記者詢問他練習中文的問題，他更笑著點頭表示自己「略懂」提問。

「我每天學習中文，我不會說很多，一點點。」查爾斯用中文說完這段話後切換回英文，他表示自己很喜歡台灣文化，儘管中文很難，仍試著學習，平常也喜歡和球員們說些中文，會中文也可以在比賽中和裁判溝通，會繼續嘗試，希望明年可以在記者會中說些中文。

雲豹今天克服最多14分落後，在洋將克羅馬和本土雙星高錦瑋、林信寬發揮下，第四節一度1分超前，雖被夢想家回敬一波9：0攻勢要回領先，最終以102：110吞敗，查爾斯仍肯定兩隊都打出有質量的內容，可惜球隊比賽尾聲沒能即時回應，但仍為自家球員的拚戰精神感動。

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