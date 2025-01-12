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TPBL／關鍵上籃「用走的」 簡浩自爆被GM嗆

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
簡浩板凳上陣貢獻3記三分球在內的13分。圖／TPBL提供
簡浩板凳上陣貢獻3記三分球在內的13分。圖／TPBL提供

「背靠背」主場出賽的福爾摩沙夢想家，昨天大勝新北國王卻傷了洋將貝奇，今天碰本季還沒贏過的台啤永豐雲豹有陳振傑和簡浩板凳跳出，兩人合計飆進8記三分彈，助夢想家以110：102力退雲豹，第3度交手總算收下勝場。

夢想家第三節在陳振傑連飆外線、洋將霍爾曼發揮下，一度取得69：55領先，但第四節雲豹反撲，一度以1分反超；夢想家靠曼灌籃、簡浩切入和林俊吉進球要回領先，簡浩再追加三分彈，夢想家才以一波9：0攻勢鎖定戰局。

多在外線開火的簡浩，第四節末的切入宛如進入無人之境，上籃得手還轉了一下手腕慶祝；他笑著自爆，賽後回到休息室還被自家總經理韓駿鎧「嗆」了一下，「鎧哥說『上籃可以跳嗎？』，我說用手腕就好了，大B（高柏鎧）幫我創造空檔，我就走進去。」

投進3記三分球在內13分的簡浩也提到，給自己設定和之前相同，39歲的他說：「能上場就是把球隊穩定上來，是我最重要的角色，把握到空檔是我的目標。」

今天三分球9投5中攻下本季新高的陳振傑則是感謝隊友給機會，「一開始上場感覺狀況滿好的，第一球、第二球都有投進，今天狀況還不錯，隊友有持續製造空檔給我，給我機會。」

簡浩投進三分球後吶喊慶祝。圖／TPBL提供
簡浩投進三分球後吶喊慶祝。圖／TPBL提供

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