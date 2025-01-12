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TPBL／173公分猛抓新高11籃板 高錦瑋謙稱：撿到的

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
高錦瑋（左）和林信寬是雲豹本土兩位大將。圖／TPBL提供
高錦瑋（左）和林信寬是雲豹本土兩位大將。圖／TPBL提供

官方身高雖寫177公分，台啤永豐雲豹當家後衛高錦瑋實際身高只有173公分左右，但今天碰福爾摩沙夢想家隊抓下本季新高11籃板，還賞給學長林俊吉一記紮實麻辣鍋，不過「小高」謙虛說很多籃板都是隊友卡位確實讓自己「撿到」。

雲豹今天到台中踢館，從最多14分落後到第四節一度1分超前，但節末錯失幾波進攻機會，最終以102：110反撲失利。

無緣對戰3連勝的雲豹，除洋將克羅馬轟下35分，高錦瑋也有22分、11籃板、5助攻、2抄截的全能表現，11籃板更是本季首度達到兩位數。

身為場上最嬌小的球員，籃板數卻僅次於兩隊洋將，高錦瑋笑說：「滿多球都是撿到的，隊友都有落實好卡位，我也跳不高，用撿的。」

除了高錦瑋和克羅馬土洋發揮，雲豹「金牌狀元」林信寬第四節連飆2記三分彈也是雲豹追分關鍵，全場三分球11投4中的他透露當兵歸隊後狀態一直在調整，這幾場都有點起伏，「會一直維持自己信心，有機會就出手，也謝謝隊友願意傳給我投讓我有機會出手，我會努力不要在第四節才連續投進，從第一節就保持手感。」

林信寬也提到，夢想家今天有備而來，儘管洋將貝奇昨天受傷，但先發、板凳都有很好發揮，不過輸球也不會氣餒，會為2月接連的主場賽事好好準備。

籃球

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