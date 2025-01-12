PLG／浪費27分領先 勇士險勝鋼鐵人終於止敗

帶著3連敗南下高雄踢館，台北富邦勇士今天面對高雄鋼鐵人最多取得27分絕對領先，但優勢下半場全部花光，第四節甚至2分落後，靠洪楷傑、洋將威希聯手打出反擊攻勢，才驚險以103：96收下勝利。

鋼鐵人上一度交手勇士奪勝，賽季勝場首度開張，今天也打出17：11的開節攻勢，但接續將近5分鐘1分未得，遭勇士打出14：0猛攻，首節打完反以25：21超前比分。

第二節洪楷傑連飆2記三分彈，讓場邊的「野獸」林志傑都一起比出慶祝動作；鋼鐵人雖有後衛劉承彥也飆進外線，一度助隊34：36緊咬比數，但鋼鐵人接續只有陳范柏彥罰球取分，勇士則有金恩持續取分，領先擴大到53：36。

勇士第二節就灌進40分，金恩一人包辦17分，助隊帶著65：41優勢進入下半場。

主場迎敵的鋼鐵人第三節在洋將艾賽亞、外籍生馬克斯聯手下打出21：6的開節攻勢，差距回到個位數，李威廷飆進底角外線更讓鋼鐵人將比分追到72：75，洋將喬迪搶下進攻籃板補進球將差距縮小到2分差時，更讓場邊的鋼鐵人教練邱大宗都雙手振臂。

鋼鐵人第四節持續追分，劉承彥投進三分彈後更以92：90超前比數，但勇士靠洪楷傑投進追平球，洋將威希外線補刀，最終勇士仍以103：96驚險終止3連敗。

金恩今天轟下全場最高33分、14籃板，周桂雨和洪楷傑各有19分和10分；錯過對戰連勝的鋼鐵人以艾賽亞22分最高，喬迪和馬克斯各19分。