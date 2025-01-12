快訊

台中趕尾牙…「必巡」歌手曾瑋中搭車擦撞 女歌手郭婷筠也在車上

地牛翻身！花蓮20:12規模4.5地震 9縣市有感「最大震度3級」

柯文哲得在看守所過年 醫喊踏出「革命第一步」：專心坐黑牢

PLG／浪費27分領先 勇士險勝鋼鐵人終於止敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士洪楷傑（右）切入。圖／勇士提供
勇士洪楷傑（右）切入。圖／勇士提供

帶著3連敗南下高雄踢館，台北富邦勇士今天面對高雄鋼鐵人最多取得27分絕對領先，但優勢下半場全部花光，第四節甚至2分落後，靠洪楷傑、洋將威希聯手打出反擊攻勢，才驚險以103：96收下勝利。

鋼鐵人上一度交手勇士奪勝，賽季勝場首度開張，今天也打出17：11的開節攻勢，但接續將近5分鐘1分未得，遭勇士打出14：0猛攻，首節打完反以25：21超前比分。

第二節洪楷傑連飆2記三分彈，讓場邊的「野獸」林志傑都一起比出慶祝動作；鋼鐵人雖有後衛劉承彥也飆進外線，一度助隊34：36緊咬比數，但鋼鐵人接續只有陳范柏彥罰球取分，勇士則有金恩持續取分，領先擴大到53：36。

勇士第二節就灌進40分，金恩一人包辦17分，助隊帶著65：41優勢進入下半場。

主場迎敵的鋼鐵人第三節在洋將艾賽亞、外籍生馬克斯聯手下打出21：6的開節攻勢，差距回到個位數，李威廷飆進底角外線更讓鋼鐵人將比分追到72：75，洋將喬迪搶下進攻籃板補進球將差距縮小到2分差時，更讓場邊的鋼鐵人教練邱大宗都雙手振臂。

鋼鐵人第四節持續追分，劉承彥投進三分彈後更以92：90超前比數，但勇士靠洪楷傑投進追平球，洋將威希外線補刀，最終勇士仍以103：96驚險終止3連敗。

金恩今天轟下全場最高33分、14籃板，周桂雨和洪楷傑各有19分和10分；錯過對戰連勝的鋼鐵人以艾賽亞22分最高，喬迪和馬克斯各19分。

籃球

延伸閱讀

TPBL／夢想家首勝雲豹 勝場數超車國王

TPBL／第三節海嘯攻勢 海神退攻城獅止4連敗

PLG／雄中主場開箱 鋼鐵人大勝富邦勇士31分勝場開胡

NBA／我要快樂！巴特勒無心打球被禁賽 損失超過7700萬

相關新聞

TPBL／想和裁判、球員溝通 雲豹教練勤練中文

去年年初來台加入台啤永豐雲豹教練團，加拿大籍的查爾斯（Charles Dube-Brais）從助理教練到升格總教練，去年...

TPBL／關鍵上籃「用走的」 簡浩自爆被GM嗆

「背靠背」主場出賽的福爾摩沙夢想家，昨天大勝新北國王卻傷了洋將貝奇，今天碰本季還沒贏過的台啤永豐雲豹有陳振傑和簡浩板凳跳...

TPBL／173公分猛抓新高11籃板 高錦瑋謙稱：撿到的

官方身高雖寫177公分，台啤永豐雲豹當家後衛高錦瑋實際身高只有173公分左右，但今天碰福爾摩沙夢想家隊抓下本季新高11籃...

PLG／浪費27分領先 勇士險勝鋼鐵人終於止敗

帶著3連敗南下高雄踢館，台北富邦勇士今天面對高雄鋼鐵人最多取得27分絕對領先，但優勢下半場全部花光，第四節甚至2分落後，...

TPBL／夢想家首勝雲豹 勝場數超車國王

本季2度碰台啤永豐雲豹都吞敗，福爾摩沙夢想家「事不過三」，今天在台中主場洲際迷你蛋雖浪費14分領先，第四節一度1分落後，...

TPBL／第三節海嘯攻勢 海神退攻城獅止4連敗

同是4連敗的高雄全家海神隊和新竹御嵿攻城獅隊今天正面碰頭，海神第三節打出一波海嘯攻勢拉開差距，最終在主場以103：78止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。