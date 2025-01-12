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TPBL／夢想家首勝雲豹 勝場數超車國王

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
夢想家陳振傑（右）投進5記三分球在內的17分，寫下本季新高。圖／夢想家提供
夢想家陳振傑（右）投進5記三分球在內的17分，寫下本季新高。圖／夢想家提供

本季2度碰台啤永豐雲豹都吞敗，福爾摩沙夢想家「事不過三」，今天在台中主場洲際迷你蛋雖浪費14分領先，第四節一度1分落後，但老將簡浩帶動一波9：0攻勢鎖定勝利，加上洋將霍爾曼轟下35分、陳振傑飆進本季新高17分挹注，讓夢想家以110：102留下主場連勝。

首節雲豹以22：21微幅領先，不過雲豹洋將克羅馬第二節打不到7分鐘就領到第3次犯規，讓夢想家取得領先；雲豹雖有老將黃鎮投進三分球助隊45：45追平比數，不過夢想家有簡浩馬上回應外線，霍爾曼也追加三分彈，讓夢想家半場打完握有51：48領先。

第三節夢想家洋將霍爾曼「3分打」、「新台灣人」高柏鎧連兩波禁區得手加上陳振傑連飆2記外線，夢想家領先首度達到兩位數的擴大到69：55。高錦瑋和林信寬聯手回敬8：0攻勢，三節打完將差距縮小到72：82。

雲豹「金牌狀元」林信寬第四節連飆2記三分球，克羅馬罰球得手、艾吉禁區打進更將比數追到84：85；夢想家關鍵時刻又是陳振傑飆進外線，但雲豹也有黃鎮和高錦瑋回應三分彈，加上夢想家連番失誤，4分54秒克羅馬投進中距離後雲豹反以94：93超前。夢想家靠霍爾曼灌籃、簡浩切入和林俊吉進球要回領先，簡浩追加三分彈，夢想家一波9：0攻勢讓球迷歡聲雷動。

1分40秒雲豹洋將艾吉犯滿離場，霍爾曼把握機會禁區得手，高柏鎧再賞給林信寬麻辣鍋，儘管克羅馬44秒投進三分球讓差距再縮小到98：104，霍爾曼馬上灌籃回應，最終夢想家就以110：102收下主場連勝，勝場數推進到第12場也超越11勝的新北國王。

霍爾曼今天狂轟35分外帶13籃板，陳振傑17分，高柏鎧14分、14籃板，簡浩13分；雲豹克羅馬同樣轟下35分，高錦瑋22分、11籃板，林信寬和艾吉各14分。

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