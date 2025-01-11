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PLG／獵鷹大勝鋼鐵人收4連勝 謝宗融繳雙15代表作

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

近期拉出一波3連勝的台南台鋼獵鷹，今天作客高雄鋼鐵人主場雄中體育館，在團隊6人得分上雙，其中包括謝宗融攻下15分、15籃板助拳下，以106：86大勝獵鷹，收下4連勝後，與戰績龍頭領航猿僅剩2.5場勝差。

獵鷹近期狀況極佳，在過去3場客場賽事中陸續擊敗聯盟另外3支球隊，拉出一波3連勝，成為聯盟近況最火熱的球隊，而今天獵鷹首度作客鋼鐵人雄中體育館主場再度扮演「奧客」。

上半場獵鷹就展現多點開花的攻勢，不僅雙洋將鉑金與飛雷神維持近期的高檔演出，上半場就都有雙位數得分表現，本季加盟的謝宗融也在前兩節就拿下9分，加上郭少傑在三分線外頻放冷箭，上半場打完獵鷹已經取得18分領先優勢。

易籃後，郭少傑在第三節再度補上兩顆三分球，加上飛雷神單節以4投4中的百分之百命中率拿下9分，幫助獵鷹維持住領先優勢，第四節雙方也陸續換下主力球員，而獵鷹呂冠霆也把握住機會在第四節投進2顆三分球拿下8分，幫助獵鷹最終以106：86擊敗鋼鐵人，收下4連勝。

獵鷹今天共計6人得分上雙，其中以鉑金攻下21分、12籃板表現最佳，謝宗融則有15分、15籃板打出本季代表作，至於谷毛唯嘉與郭少傑分別有13分和12分進帳，而鋼鐵人則是以艾賽亞攻下36分最佳，但仍是吞下賽季第8敗。

而下周獵鷹也將回到主場出賽，有望繼續追近與龍頭領航猿的差距，謝宗融說：「富邦勇士、領航員都已經打完魔鬼賽程，接下來換我們魔鬼賽程，主場會有很多，對我們來說無論是體能技術上都是很大考驗。」

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