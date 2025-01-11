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TPBL／下半場慘輸夢想家30分 林書豪：很重要一堂課

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
夢想家林俊吉（右）今天拿下個人賽季新高的30分。圖／TPBL提供
夢想家林俊吉（右）今天拿下個人賽季新高的30分。圖／TPBL提供

TPBL戰績前兩名的新北國王與福爾摩沙夢想家今天在台中洲際迷你蛋交手，兩隊上半場還一度拉鋸，不過易籃後場上狀況卻風雲變色，夢想家在下半場兩節賽事猛轟57分，反觀國王僅拿下27分，最終夢想家也在林俊吉30分領軍下，以112：79大勝國王，將兩隊勝差縮小到僅剩半場。

賽前處在2連勝狀態的國王，今天在李愷諺缺陣的情況下作客夢想家主場，上半場夢想家林俊吉就火力全開轟下18分，不過國王在多點開花的攻勢下還緊咬比分不放。

易籃後場狀況卻出現一面倒的局勢，國王整個下半場三分球出手14次僅命中1球，外線火力全面熄火，反觀夢想家在林俊吉與洋將貝奇領軍下持續灌進分數，在第三節拉出一波33：17的攻勢，末節更是讓國王單節僅有10分進帳，最終夢想家就以33分差距收下勝利，國王本季吞下的4敗有3敗都是輸給夢想家。

國王今天最多落後夢想家33分，以及下半場淨輸30分雙雙創下聯盟紀錄，賽後國王總教練萊恩也直言，球隊在球的流動上做得並不好，加上原本被視為進攻燃料的防守也未能到位，整場比賽都沒有打出國王該有的風格。

至於林書豪也以「很重要的一堂課」來形容今天的慘敗，並強調下半場的崩盤並不是只有一件事做不好，而是環環相扣，「當我們進攻都是單打的時候，效率比較不好，他們反擊就會比較順，防守沒有執行好，他們得分就會造成我們進攻難度提升，這都是連起來的，攻守兩端教練要我們做得都沒做到，他們繼續給壓力我們就跟不上。」

對於本季5度與夢想家交手吞下3敗，為唯一對戰處於劣勢的組合，林書豪也說：「他們是非常強的球隊，且還有很多人受傷，小安也還沒回來，雖然我們成績是第一名，但我們知道這條路會很難很辛苦，要做很多調整，他們打我們這兩場都贏20幾分甚至到30分，肯定是我們要進步。」

夢想家 新北國王 林書豪 籃球

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