TPBL／海神僅拿72分不敵特攻吞4連敗 教頭批球員沒做好準備

近期苦吞3連敗的高雄全家海神隊今天回到主場迎戰新北中信特攻隊，不過球員卻是近鄉情怯，團隊命中率卻僅有難堪的2成7，反觀特攻今天共計4人得分上雙，其中洋將德芬攻下25分外帶15籃板，幫助特攻終場以88：72賞給海神4連敗。

海神近期在土洋戰力都出現問題的情況下，團隊也苦吞3連敗，近兩周他們也將回到主場力拚止敗，而今天海神在主場迎戰特攻，也迎回去年1月就因為左膝前十字韌帶斷裂缺席了將近一整年的邱子軒，也首度開箱新任洋將克雷格，儘管兩人也成為海神本場比賽表現最亮眼的土洋球員，但卻仍無法幫助球隊止敗。

上半場海神在進攻端就完全找不到手感，首節拿下的15分幾乎都是透過攻守轉換的快攻拿下，陣地戰則沒有太多收穫，儘管來訪的特攻手感也不算特別好，但仍以6分領先海神。

第二節特攻外線手感加溫，單節三分球10投6中，其中魏嘉豪、李睿麒各包辦2顆，反觀海神依舊找不到籃框，絲毫不見在主場出賽的優勢，上半場一度落後到20分；易籃後海神進攻仍不見起色，在前三節賽事中沒有一節得分突破20分，最終也僅拿下72分，以16分差距苦吞4連敗。

海神今天以首度出賽的克雷格拿下17分最佳，不過本土球員未有人得分來到雙位數，其中邱子軒復出首戰拿下7分，至於特攻則以德芬拿下25分最佳，本土球員魏嘉豪與施晉堯合計貢獻5顆三分球皆有12分進帳。

對於球隊回到主場後不僅未能取勝，進攻狀態還變得更加低迷，海神總教練費雪賽後也說出重話，認為球隊完全沒有做好準備，「第一節開始我們的能量沒有帶起來，感覺大家沒有準備好，很多空檔機會都沒有把握，在我眼中沒有一個人打得好，還有很多進步空間。」