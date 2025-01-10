TPBL／海神帶3連敗返主場 入圍單月MVP的蘇文儒誓言反彈

TPBL高雄全家海神隊在過去兩周的客場之旅一勝難求，將帶著3連敗重返主場，其中入圍上月單月MVP的蘇文儒也喊話，儘管球隊近期狀態不佳，但回到主場後將會谷底反彈。

海神近期在陣容進行調整的情況下陷入亂流，過去3場比賽分別不敵戰績前段班的國王、夢想家與戰神隊，其中在上周不敵戰神後戰績還被對手追平，而今天戰神也將在主場出戰雲豹隊，有機會取代海神成為戰績榜第3名。

不過海神本周將回到主場出賽也將力拚止敗，其中日前入圍12月MVP的蘇文儒就喊話，「即便遭遇3連敗，我想讓所有神隊友知道，我們會谷底反彈，不會輕易被打敗。」

蘇文儒12月出賽7場，場均貢獻12.6分、5.6籃板、3.3助攻、2抄截，對雲豹繳生涯新高22分，開季至今11.8分、3.6籃板，三分球命中率達3成18，從過去場上的防守苦工逐漸蛻變為「3D」球員。

談到本賽季的進步以及獲得教練重用，蘇文儒強調，對於相信的事，持續在做，努力地做，「多搶一個籃板，團隊就多一次出手機會，才更有機會拿下比賽。」

海神也將於這兩周主場賽事推出「楓狂神追擊」主題周，環廊將設有3關卡，「景點神追擊」、「球員神追擊」、「應援神追擊」，等待神隊友進場，跟著海神一起破關升等。