TPBL／海神帶3連敗返主場 入圍單月MVP的蘇文儒誓言反彈
TPBL高雄全家海神隊在過去兩周的客場之旅一勝難求，將帶著3連敗重返主場，其中入圍上月單月MVP的蘇文儒也喊話，儘管球隊近期狀態不佳，但回到主場後將會谷底反彈。
海神近期在陣容進行調整的情況下陷入亂流，過去3場比賽分別不敵戰績前段班的國王、夢想家與戰神隊，其中在上周不敵戰神後戰績還被對手追平，而今天戰神也將在主場出戰雲豹隊，有機會取代海神成為戰績榜第3名。
不過海神本周將回到主場出賽也將力拚止敗，其中日前入圍12月MVP的蘇文儒就喊話，「即便遭遇3連敗，我想讓所有神隊友知道，我們會谷底反彈，不會輕易被打敗。」
蘇文儒12月出賽7場，場均貢獻12.6分、5.6籃板、3.3助攻、2抄截，對雲豹繳生涯新高22分，開季至今11.8分、3.6籃板，三分球命中率達3成18，從過去場上的防守苦工逐漸蛻變為「3D」球員。
談到本賽季的進步以及獲得教練重用，蘇文儒強調，對於相信的事，持續在做，努力地做，「多搶一個籃板，團隊就多一次出手機會，才更有機會拿下比賽。」
海神也將於這兩周主場賽事推出「楓狂神追擊」主題周，環廊將設有3關卡，「景點神追擊」、「球員神追擊」、「應援神追擊」，等待神隊友進場，跟著海神一起破關升等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言