WSBL／國泰確定換洋將 紐西蘭中鋒戴維森曾3度打瓊斯盃

WSBL霸主國泰女籃隊在上周新賽季開幕周3場比賽以本土陣容應戰拿下2勝1敗，其中包括開幕戰不敵擁有洋將坐鎮的台元後，本周洋將也正式報到，不過並非季前預告的上季奪冠功臣凱拉（Cayla George），而是曾3度代表紐西蘭來台參加瓊斯盃的190公分中鋒戴維森（Penina Davidson）。

現年29歲，綽號「Nina」的戴維森，2018年畢業於NCAA D1的加州大學柏克萊分校，隨即加入澳洲女子國家籃球聯賽（WNBL）的阿德萊德閃電隊（Adelaide Lightning），開啟職業生涯，並在2019年轉戰墨爾本袋鼠隊（Melbourne Boomers），跟上季幫助國泰女籃完成連霸的奪冠功臣凱拉當過5年的隊友。

戴維森8日上午才抵達台灣，經過兩次訓練後，預計將於今天下午交手台元的比賽將迎來自己的WSBL初登場，戴維森表示，「凱拉去年跟我分享了很多關於這支球隊的事，讓我知道國泰女籃是一支非常出色且專業的球隊，她當時對球隊的投入程度令我感到印象深刻。」

戴維森亦曾多次代表紐西蘭國家隊出戰國際賽，2023年FIBA亞洲盃，她不僅帶領紐西蘭奪下第四名的佳績，更以場均13.6分、9.8籃板、1.2阻攻1.2抄截的全能表現，獲選為賽會最佳五人。國泰總教練鄭慧芸說：「2023年的亞洲盃，我便對她在禁區的表現感到驚艷。相隔1年多的時間，看到她在球場的成熟度和穩定性更精進，相信能進一步提升我們團隊的優勢。」

2015至2019年間，戴維森也曾三度來台參加瓊斯盃國際籃球邀請賽，對台灣的球風並不陌生，並在當時與國泰的黃鈴娟、鄭伊秀等人交過手。戴維森說：「台灣的球風節奏很快，且非常有競爭力，擁有很多出色的球員。我很期待能和幾位國際賽交手過的球員，一起並肩作戰。」