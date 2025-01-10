快訊

洛杉磯野火燒不停恐成新常態？科學家分析5大關鍵原因一次看

突當媽嚇壞！吳映潔親曝婚姻現況 證實和新成員「展開新生活」

整理包／換新鈔囉！時間、規定一次看 手機一掃速查最近提領據點

聽新聞
0:00 / 0:00

WSBL／國泰確定換洋將 紐西蘭中鋒戴維森曾3度打瓊斯盃

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國泰女籃隊新洋將戴維森將在今天首度出賽。圖／國泰女籃隊提供
國泰女籃隊新洋將戴維森將在今天首度出賽。圖／國泰女籃隊提供

WSBL霸主國泰女籃隊在上周新賽季開幕周3場比賽以本土陣容應戰拿下2勝1敗，其中包括開幕戰不敵擁有洋將坐鎮的台元後，本周洋將也正式報到，不過並非季前預告的上季奪冠功臣凱拉（Cayla George），而是曾3度代表紐西蘭來台參加瓊斯盃的190公分中鋒戴維森（Penina Davidson）。  

現年29歲，綽號「Nina」的戴維森，2018年畢業於NCAA D1的加州大學柏克萊分校，隨即加入澳洲女子國家籃球聯賽（WNBL）的阿德萊德閃電隊（Adelaide Lightning），開啟職業生涯，並在2019年轉戰墨爾本袋鼠隊（Melbourne Boomers），跟上季幫助國泰女籃完成連霸的奪冠功臣凱拉當過5年的隊友。  

戴維森8日上午才抵達台灣，經過兩次訓練後，預計將於今天下午交手台元的比賽將迎來自己的WSBL初登場，戴維森表示，「凱拉去年跟我分享了很多關於這支球隊的事，讓我知道國泰女籃是一支非常出色且專業的球隊，她當時對球隊的投入程度令我感到印象深刻。」

戴維森亦曾多次代表紐西蘭國家隊出戰國際賽，2023年FIBA亞洲盃，她不僅帶領紐西蘭奪下第四名的佳績，更以場均13.6分、9.8籃板、1.2阻攻1.2抄截的全能表現，獲選為賽會最佳五人。國泰總教練鄭慧芸說：「2023年的亞洲盃，我便對她在禁區的表現感到驚艷。相隔1年多的時間，看到她在球場的成熟度和穩定性更精進，相信能進一步提升我們團隊的優勢。」

2015至2019年間，戴維森也曾三度來台參加瓊斯盃國際籃球邀請賽，對台灣的球風並不陌生，並在當時與國泰的黃鈴娟、鄭伊秀等人交過手。戴維森說：「台灣的球風節奏很快，且非常有競爭力，擁有很多出色的球員。我很期待能和幾位國際賽交手過的球員，一起並肩作戰。」

籃球

延伸閱讀

金控去年純益創新高 富邦賺一股本、國泰獲利千億

最牛一輪／貿聯亮眼 國泰47沾光

中職／悍將找象魔力？林華韋談洋將布局 持續接觸雙戈

中職／味全龍砸近2億補強最成功 後段班同學悍將進度要加油

相關新聞

TPBL／海神帶3連敗返主場 入圍單月MVP的蘇文儒誓言反彈

TPBL高雄全家海神隊在過去兩周的客場之旅一勝難求，將帶著3連敗重返主場，其中入圍上月單月MVP的蘇文儒也喊話，儘管球隊...

WSBL／國泰確定換洋將 紐西蘭中鋒戴維森曾3度打瓊斯盃

WSBL霸主國泰女籃隊在上周新賽季開幕周3場比賽以本土陣容應戰拿下2勝1敗，其中包括開幕戰不敵擁有洋將坐鎮的台元後，本周...

PLG／鋼鐵人為雄中體育館換地板 本周主場續戰拚勝

PLG高雄鋼鐵人隊本季因鳳山體育館天花板修繕，將主場移至高雄中學體育館，為了以更高規格面對職業賽事，也特別捐贈地板給高雄...

東超籃賽／包頭巾被球迷說像「ISIS」國王洋將桑尼怒轟：白癡

東亞超級聯賽昨天在新莊體育館進行，TPBL新北國王隊以99：63輕取日本職籃琉球黃金國王隊。不料，竟然有球迷稱國王洋將桑尼（Sani Sakakini）頭巾造型像恐怖組織「ISIS」，引發桑尼和隊友沃

CBA／20歲新星將女友「塞行李箱」帶進宿舍過夜！龍獅宣布禁賽

中國大陸職籃CBA廣州龍獅隊20歲小將張興亮，近日將女友塞進行李箱，偷偷帶進球隊宿舍，一起通宵過夜。女友還在社群媒體發圖炫耀，引發網友熱議。對此，廣州龍獅昨天宣布，張興亮因個人事務處理不當被禁賽。

TPBL／18分領先差點搞砸 戰神延長賽驚險奪3連勝

第一節取得23：9領先、全場最多握有18分優勢，台北台新戰神今天差點搞砸勝利，新北中信特攻洋將克力斯正規賽最後10秒投進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。