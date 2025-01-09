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PLG／鋼鐵人為雄中體育館換地板 本周主場續戰拚勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
為了以更高規格面對職業賽事，鋼鐵人隊特別捐贈地板給高雄中學。圖／高雄鋼鐵人隊提供
為了以更高規格面對職業賽事，鋼鐵人隊特別捐贈地板給高雄中學。圖／高雄鋼鐵人隊提供

PLG高雄鋼鐵人隊本季因鳳山體育館天花板修繕，將主場移至高雄中學體育館，為了以更高規格面對職業賽事，也特別捐贈地板給高雄中學，上周末首次於雄中主場賽事也特別舉辦致贈儀式環節，高雄中學也回贈感謝狀，感謝鋼鐵人協助將地板換新。  

鋼鐵人上周迎接在雄中體育館的首場主場賽事，就成功擊敗富邦勇士奪下賽季首勝，本周末1月11日到12日緊接著舉辦「Sound of the South 南境之音」城市潮流主題周。

雄中體育館於2016年作為ABL高雄聖徒主場館，另外，HBL高中學生聯賽自民國77年至111年三十餘年承接複賽階段的賽事，2016年因全運會關係地板、燈光、籃框進行翻修，而本賽季鋼鐵人也特地再將地板換新。

對於捐贈地板給高雄中學，鋼鐵人總經理方永璽說 : 「高雄鋼鐵人在高雄已經第四個年頭，一直受到高雄這個地方對我們的支持及照顧，很高興能藉這個機會為雄中提供更好的運動環境，未來也會繼續用行動回饋大家對我們的愛與支持，為籃球貢獻更多的力量。」

高雄中學校方對於此次鋼鐵人捐贈地板表達感謝 ，「高雄鋼鐵人是高雄在地的球隊，這次也透過高雄市政府運發局從中協助有這次的機會。也很感謝高雄鋼鐵人協助整修球場的地板。」

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