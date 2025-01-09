快訊

20歲職籃新星將女友「塞行李箱」帶進宿舍過夜！球隊宣布禁賽

不是愈大顆愈好，專家教新鮮草莓這樣挑！洗草莓1禁忌動作，恐吃進農藥、維生素C流失

林秉文潛逃還囂張發文！曾一夜輸贏40億元 17年前威脅球員害中職滅隊

東超籃賽／包頭巾被球迷說像「ISIS」國王洋將桑尼怒轟：白癡

聯合新聞網／ 綜合報導
國王洋將桑尼(右)。記者季相儒／攝影
國王洋將桑尼(右)。記者季相儒／攝影

東亞超級聯賽昨天在新莊體育館進行，TPBL新北國王隊以99：63輕取日本職籃琉球黃金國王隊。不料，竟然有球迷稱國王洋將桑尼（Sani Sakakini）頭巾造型像恐怖組織「ISIS」，引發桑尼和隊友沃許本（Jason Washburn）不滿。

新北國王昨天在主場迎戰琉球黃金國王，桑尼為了禦寒以「頭巾」造型現身，並包住頭和臉。沒想到有球迷認為這造型像ISIS。桑尼賽後在個人IG發限時動態痛批，「有個蠢蛋在我準備離開球場時對我說，我這個造型很像ISIS。」

桑尼發文表達不滿。截圖自桑尼IG限時動態
桑尼發文表達不滿。截圖自桑尼IG限時動態

桑尼隊友沃許本也轉發動態聲援，「這一點都不好笑！桑尼是我所知最崇尚和平的人，停止這些無知的假設，因為他來自哪裡。」

現年36歲的桑尼來自巴勒斯坦，在亞洲籃壇打滾多年，曾打過SBL、T1聯盟和PLG，本季則轉戰TPBL國王隊，場均得到16分8籃板1.3抄截。

新北國王

相關新聞

CBA／20歲新星將女友「塞行李箱」帶進宿舍過夜！龍獅宣布禁賽

中國大陸職籃CBA廣州龍獅隊20歲小將張興亮，近日將女友塞進行李箱，偷偷帶進球隊宿舍，一起通宵過夜。女友還在社群媒體發圖炫耀，引發網友熱議。對此，廣州龍獅昨天宣布，張興亮因個人事務處理不當被禁賽。

東超籃賽／包頭巾被球迷說像「ISIS」國王洋將桑尼怒轟：白癡

東亞超級聯賽昨天在新莊體育館進行，TPBL新北國王隊以99：63輕取日本職籃琉球黃金國王隊。不料，竟然有球迷稱國王洋將桑尼（Sani Sakakini）頭巾造型像恐怖組織「ISIS」，引發桑尼和隊友沃

東超籃賽／打爆琉球黃金國王 林書豪：整季打最好的一戰

爭取東超聯賽4強門票的新北國王隊，今天主場出戰日本B聯盟亞軍琉球黃金國王隊寫下99：63大勝，總教練萊恩和轟下全場最高2...

TPBL／18分領先差點搞砸 戰神延長賽驚險奪3連勝

第一節取得23：9領先、全場最多握有18分優勢，台北台新戰神今天差點搞砸勝利，新北中信特攻洋將克力斯正規賽最後10秒投進...

圖輯／東超籃賽 林書豪26分帶領國王擊敗琉球黃金國王

東亞超級聯賽今天新北國王隊在主場迎戰B組龍頭琉球黃金國王隊，林書豪在首節攻下8分、上半場就攻下13分，全場26分為全隊最...

東超籃賽／林書豪26分領軍報仇 國王之戰血洗日本36分

新北國王隊今天主場迎接東亞超級聯賽（EASL）賽程，面對B組龍頭琉球黃金國王，「哈佛小子」林書豪首節就攻下8分、全場26...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。