東超籃賽／包頭巾被球迷說像「ISIS」國王洋將桑尼怒轟：白癡

東亞超級聯賽昨天在新莊體育館進行，TPBL新北國王隊以99：63輕取日本職籃琉球黃金國王隊。不料，竟然有球迷稱國王洋將桑尼（Sani Sakakini）頭巾造型像恐怖組織「ISIS」，引發桑尼和隊友沃許本（Jason Washburn）不滿。

新北國王昨天在主場迎戰琉球黃金國王，桑尼為了禦寒以「頭巾」造型現身，並包住頭和臉。沒想到有球迷認為這造型像ISIS。桑尼賽後在個人IG發限時動態痛批，「有個蠢蛋在我準備離開球場時對我說，我這個造型很像ISIS。」

桑尼發文表達不滿。截圖自桑尼IG限時動態

桑尼隊友沃許本也轉發動態聲援，「這一點都不好笑！桑尼是我所知最崇尚和平的人，停止這些無知的假設，因為他來自哪裡。」

現年36歲的桑尼來自巴勒斯坦，在亞洲籃壇打滾多年，曾打過SBL、T1聯盟和PLG，本季則轉戰TPBL國王隊，場均得到16分8籃板1.3抄截。