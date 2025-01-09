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CBA／20歲新星將女友「塞行李箱」帶進宿舍過夜！龍獅宣布禁賽
中國大陸職籃CBA廣州龍獅隊20歲小將張興亮，近日將女友塞進行李箱，偷偷帶進球隊宿舍，一起通宵過夜。女友還在社群媒體發圖炫耀，引發網友熱議。對此，廣州龍獅昨天宣布，張興亮因個人事務處理不當被禁賽。
據陸媒報導，張興亮違反球隊規定，將女友帶進宿舍通宵一晚，幫女友準備課業。令人難以理解的是，張興亮把女友帶進宿舍的方式是塞進行李箱，張興亮女友還在網路曬出兩人一起睡覺的自拍，此舉立刻引發網友們熱議，張興亮還為女友與網友吵架。
對此，廣州龍獅昨天發布禁賽聲明，「張興亮因個人事務處理不當，引發球迷朋友們的廣泛關注。經俱樂部管理層與教練團了解與商討決定：基於球員張興亮違反俱樂部一隊相關管理條例的客觀事實，即日起，張興亮將暫停參加俱樂部一隊比賽。」
球團表示，經管理層、教練團與張興亮本人溝通後，他也意識到自己作為年輕球員，需對自己提出更高的要求、對相關事件產生的負面影響感到抱歉。這支年輕隊伍會將此事引以為戒，更自律更努力，不辜負球迷和這座城市的期待。
現年20歲的張興亮在球場上擔任後衛，2022年曾入選U19全國青年籃球聯賽，2023年8月成為龍獅一線隊球員，2024年3月完成職業生涯首次亮相。
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