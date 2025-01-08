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TPBL／18分領先差點搞砸 戰神延長賽驚險奪3連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戰神「狀元」雷蒙恩跳投出手。圖／TPBL提供
戰神「狀元」雷蒙恩跳投出手。圖／TPBL提供

第一節取得23：9領先、全場最多握有18分優勢，台北台新戰神今天差點搞砸勝利，新北中信特攻洋將克力斯正規賽最後10秒投進追平三分彈，讓戰神激戰到延長賽才以89：85驚險收下3連勝。

戰神首節的兩位數領先，第二節就縮小到5分，加上第四節僅拿14分，克力斯最後10.5秒後撤步又投進底角高難度三分彈，讓特攻77：77扳平比分；戰神最後一擊接連出手都落空，克力斯超過半場的「Logo shot」打到籃框後緣彈出，讓比賽進入延長賽。

延長賽克力斯率先得分，但戰神米勒、羅賓森率隊回敬8：0攻勢，為戰神鎖定勝利，主場連勝入袋外也寫下近期3連勝，同時讓首屆TPBL選秀會「狀元」雷蒙恩不至於當悲劇英雄。

雷蒙恩今天攻下菜鳥生涯新高20分，外帶6籃板和5抄截，他笑說：「沒有想我要得很多分，我只想要贏，只要球隊贏我就很開心。」他坦言團隊在領先時防守會「有一點懶惰」，沒有每一秒保持專注，被教練團罵醒，所幸仍留下主場勝利，要繼續朝季後賽、總冠軍賽目標前進。

特攻洋將德芬攻下全隊最高30分，第二節獨拿16分更改寫聯盟單節最高得分紀錄，克力斯和謝亞軒各12分。

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