東超籃賽／打爆琉球黃金國王 林書豪：整季打最好的一戰

爭取東超聯賽4強門票的新北國王隊，今天主場出戰日本B聯盟亞軍琉球黃金國王隊寫下99：63大勝，總教練萊恩和轟下全場最高26分的「哈佛小子」林書豪都形容，今天攻守兩端都有很好發揮，是整年度表現最佳的一場比賽。

琉球黃金國王本季東超籃賽打下4連勝，提前取得分組前2的晉級資格，今天作客仍下達必勝令，但主力射手岸本隆一和洋將勞（Victor Law）被新北國王鎖定，加上團隊外線失準，上半場僅拿22分，不敗之身遭破。

聽聞對手下達的必勝令，萊恩笑說自家球隊也想贏下每場比賽，今天對戰更是目標能贏愈多愈好，「這是整年度打得最強悍的一場比賽，把所有功勞歸給球員。」國王三節打完優勢已達38分，萊恩第四節仍把主力放在場上，最後2分多鐘才換上替補，他表示對手本季在日本B聯盟只輸7場，是十分危險的隊伍，主力仍在場上除是尊敬對手的表現，自家球隊也要學習如何打領先球，專注在完整40分鐘的比賽中。

林書豪把大勝歸功球隊防守表現，包括弟弟林書緯看守住岸本隆一，曼尼高限制對手主力洋將，才讓球隊有很順的進攻。

林書豪也提到，今天球隊每個位置都做得很完美，是一整個賽季打最好的一戰，「要給教練很大肯定，知道教練團快要瘋了，看了很多影片，今天每個位置都防得我們想要防得表現。」