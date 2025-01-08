東超籃賽／林書豪26分領軍報仇 國王之戰血洗日本36分

新北國王隊今天主場迎接東亞超級聯賽（EASL）賽程，面對B組龍頭琉球黃金國王，「哈佛小子」林書豪首節就攻下8分、全場26分，率隊在「國王之爭」以99：63大勝，不只報仇成功，更破了琉球黃金國王本季東超不敗之身。

兩隊耶誕節首度交手，客場出征的國王沒能擋下琉球黃金國王34歲射手岸本隆一，讓他三分球7投6中轟下20分，包括讀秒階段的幸運三分彈，讓新北國王以74：82吞敗。今天回到新莊體育館主場迎敵，林書豪率先進球、桑尼也得手，林書豪飆進外線後國王領先擴大到17：10；讀秒階段林書豪再切入取分，個人單節攻下8分，助隊首節打完取得19：12領先。

琉球黃金國王首節三分球7投盡墨，第二節仍找不到準星，且出現連番失誤，讓國王洋將曼尼高兩度抄截得手後飛入禁區單手爆扣，除讓新莊球迷熱血沸騰，國王領先也擴大到31：18；接續曼尼高切入，奧帝和林書豪接連飆進外線，國王半場打完優勢擴大到39：22。

第三節不到2分鐘國王再打出8：1的開節攻勢，領先分數達到47：23；琉球黃金國王喊出暫停沒能止血，桑尼「3分打」、林書豪飆進外線，國王領先一舉拉開到31分；2分05秒後書豪再飆進大號三分彈，接續再追加一記三分彈，加上36.6秒2罰中1，奧帝再飆進壓哨三分彈，助國王三節打完領先達70：32。

琉球黃金國王三分球前19投全部掛蛋，大幅落後下洋將勞（Victor Law）還打出火氣，和奧帝在爭球過程中差點發生衝突，林書豪和琉球黃金國王洋將柯克（Alex Kirk）把兩名隊友架開避免衝突擴大，裁判檢視畫面後吹雙方違反運動精神犯規，成今天「國王之爭」插曲。

琉球黃金國王外線直到岸本隆一第四節進球才終於開張，他接續更完成「4分打」、單節連進3記外線，不過曼尼高也回敬三分彈，加上林書豪單打得手，節末替補上陣的林力仁也飆進外線，讓新北國王寫下99：63大勝。