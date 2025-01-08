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TPBL／農曆年前迎強敵 夢想家推蛇年大吉主題周

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
夢想家隊宣布再度攜手全球輪胎領導品牌瑪吉斯輪胎，攜手打造蛇年大吉主題周活動。圖／夢想家隊提供
夢想家隊宣布再度攜手全球輪胎領導品牌瑪吉斯輪胎，攜手打造蛇年大吉主題周活動。圖／夢想家隊提供

暫居TPBL第2位的福爾摩沙夢想家隊，農曆年前將在主場台中洲際迷你蛋迎接龍頭新北國王隊和桃園台啤永豐雲豹，球團今天宣布聯袂夥伴瑪吉斯推出主題活動，與球迷一同迎接嶄新的挑戰。

夢想家宣布再度攜手全球輪胎領導品牌瑪吉斯輪胎，攜手打造蛇年大吉主題周活動，入場即球迷可領取MAXXIS「蛇年大吉」主題摺扇及利口樂瑞士草本喉糖，場邊與FORMOSA SEXY、優尼獸與瑪吉熊互動即有機會獲得小禮物；到MAXXIS互動攤位追蹤關注官方社群，即可兌換限量獨家的瑪吉斯天然仙草露。

主題周還有「夢想突襲」以及中場遊戲，完成指定任務更可以獲得瑪品牌好禮，邀請球迷朋友進場與瑪吉熊一起全力為夢想家熱情應援。

夢想家本周六下午5點交手新北國王，隔天同一時間對上桃園台啤永豐雲豹，球團表示周六門票已售罄，周日門票熱賣中，球迷可於全台ibon機台及ibon售票系統購票，邀請大家一起「吉」氣，為夢想家應援。

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