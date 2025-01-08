PLG／盧峻翔奪單月MVP 生涯第5度獲選成聯盟第1人

台灣職籃PLG今天公布去年12月單月最有價值球員（MVP），桃園璞園領航猿球星盧峻翔單月繳出場均20分，幫助球隊穩居例行賽第1，更是第5度獲得這項殊榮，也締造聯盟新紀錄。

台灣職籃P.LEAGUE+領航猿當家射手盧峻翔上季獲選為年度最有價值球員（MVP），本季持續進化，12月出賽8場，繳出場均20分、5.4籃板、3.4助攻、1.4抄截全方位數據，且屢屢在關鍵第4節火力大爆發，幫球隊鎖定勝利，也是領航猿單月繳出6勝2敗，領先群雄的關鍵。

其中領航猿去年12月29日對上台北富邦勇士一役，盧峻翔全場攻下28分，生涯累積得分達1736分超越辛特力（Michael Singletary），成為PLG史上得分第2高球員。

盧峻翔憑藉著優異的表現，在單月MVP票選獲得103分，擊敗隊友伯朗（Alec Brown）26分、台鋼獵鷹鉑金（Nick Perkins）51分，個人第5度獲獎，也是聯盟第1人。

而在1月5日與高雄鋼鐵人比賽後，盧峻翔生涯累積得分已達1749分、追平楊敬敏，並列PLG聯盟歷史得分王。

領航猿1月16日將回到主場桃園市立綜合體育館作戰，屆時將迎戰高雄鋼鐵人，盧峻翔可望持續推升紀錄，獨佔聯盟生涯累積得分排行榜之首。