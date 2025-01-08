快訊

年輕人不喝紅酒？法國葡萄酒產業的衰退危機

台灣景點排名大勝日本！紐時評選2025年「全球必去52個地方」榜單揭曉

高鐵年終公布 3.27個月+2筆獎金「達6.5個月以上」

PLG／盧峻翔奪單月MVP 生涯第5度獲選成聯盟第1人

中央社／ 台北8日電
盧峻翔獲PLG單月MVP。PLG提供
盧峻翔獲PLG單月MVP。PLG提供

台灣職籃PLG今天公布去年12月單月最有價值球員（MVP），桃園璞園領航猿球星盧峻翔單月繳出場均20分，幫助球隊穩居例行賽第1，更是第5度獲得這項殊榮，也締造聯盟新紀錄。

台灣職籃P.LEAGUE+領航猿當家射手盧峻翔上季獲選為年度最有價值球員（MVP），本季持續進化，12月出賽8場，繳出場均20分、5.4籃板、3.4助攻、1.4抄截全方位數據，且屢屢在關鍵第4節火力大爆發，幫球隊鎖定勝利，也是領航猿單月繳出6勝2敗，領先群雄的關鍵。

其中領航猿去年12月29日對上台北富邦勇士一役，盧峻翔全場攻下28分，生涯累積得分達1736分超越辛特力（Michael Singletary），成為PLG史上得分第2高球員。

盧峻翔憑藉著優異的表現，在單月MVP票選獲得103分，擊敗隊友伯朗（Alec Brown）26分、台鋼獵鷹鉑金（Nick Perkins）51分，個人第5度獲獎，也是聯盟第1人。

而在1月5日與高雄鋼鐵人比賽後，盧峻翔生涯累積得分已達1749分、追平楊敬敏，並列PLG聯盟歷史得分王。

領航猿1月16日將回到主場桃園市立綜合體育館作戰，屆時將迎戰高雄鋼鐵人，盧峻翔可望持續推升紀錄，獨佔聯盟生涯累積得分排行榜之首。

籃球

延伸閱讀

PLG／領航猿主題周有請樂天女孩 東超還將辦直播派對

PLG／盧峻翔拉尾盤成聯盟得分王 紀錄日退鋼鐵人

PLG／69大魔王！盧峻翔再奪單周最佳球員

PLG／林志傑飆新高28分仍輸球 勇士教頭：不能一直靠他

相關新聞

PLG／盧峻翔奪單月MVP 生涯第5度獲選成聯盟第1人

台灣職籃PLG今天公布去年12月單月最有價值球員（MVP），桃園璞園領航猿球星盧峻翔單月繳出場均20分，幫助球隊穩居例行...

PLG／領航猿主題周有請樂天女孩 東超還將辦直播派對

桃園璞園領航猿隊全新「大三猿」主題系列活動，攜手桃園市政府、在地文化信仰景福宮以及樂天桃猿棒球隊三「猿」聯手跨界合作，再...

TPBL／農曆年前迎主場5連戰 海神主題周拚「升等」

高雄全家海神隊將從11日起回到高雄巨蛋迎接主場5連戰，球團今天宣布串連遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》燃燒升等活動，舉...

TPBL／啦啦隊唱低俗歌詞攻擊高錦瑋被罵翻！夢想家發文道歉

TPBL福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」日前在比賽中為干擾罰球，唱出不雅歌詞攻擊雲豹隊球員高錦瑋，引發大批球迷撻伐，夢想家球團今天也發文致歉。 上周夢想家與雲豹交手時，第四節1分

TPBL／高錦瑋繳洋將級效率 險勝林書豪奪12月MVP

TPBL今天公布2024-25賽季12月MVP與最佳外援，分別由桃園台啤永豐雲豹主控高錦瑋與新北國王洋將沃許本（Jaso...

東超籃賽／台日王者對決 新北國王主場下達必勝令

上季首度參加東亞超級聯賽（EASL）就打進4強的新北國王隊，本季再度代表台灣參戰，本周三將迎來東超主場第2戰，交手日本勁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。