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PLG／領航猿主題周有請樂天女孩 東超還將辦直播派對

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
桃園璞園領航猿隊第二波「大三猿」主題系列活動，邀請樂天女孩加入應援。圖／領航猿隊提供
桃園璞園領航猿隊第二波「大三猿」主題系列活動，邀請樂天女孩加入應援。圖／領航猿隊提供

桃園璞園領航猿隊全新「大三猿」主題系列活動，攜手桃園市政府、在地文化信仰景福宮以及樂天桃猿棒球隊三「猿」聯手跨界合作，再度打造「TEAM桃園，力挺桃園」的熱鬧氛圍，邀請球迷進場見證球隊締造聯盟紀錄。

東超耶誕大戰，領航猿邀請桃園市全新吉祥物宇宙版的「丫桃」與「園哥」、樂天桃猿吉祥物「大聖」與「猿氣小子」及棒球12強好手莊昕諺與王志煊一同勝利加持，成功號召滿場橙客一起捍衛主場，今天宣布第二波活動驚喜加碼，將邀請樂天女孩來到桃園巨蛋與橙客一起應援互動，歡迎在地橙客共同見證領航猿每一步的成長與榮耀，一起在大三猿年度主題進場感受飛行基地的氣氛。

樂天女孩16日由琳妲、宋宋、穎樂打頭陣出征，2月2日再推出梔梔、儷軒、Kira為飛行部隊助陣。賽前還將於環廊活動攤位特別推出「大三猿吧台」女孩擊拳會活動，與Pilots Crew空姐啦啦隊再度跨界合作，參與活動的橙客不僅能與女孩擊拳應援，還能獲得女孩親自手繪Emoji爆米花。

領航猿主力球星盧峻翔拿下東超去年12月球迷票選MVP及PLG 12月MVP，上周末達成PLG生涯累積1749分的紀錄，並列聯盟歷史得分王，16日主場有機會成為聯盟新科得分王。

首度參與東超聯賽的領航猿，22日將遠征日本迎戰B.League勁旅廣島蜻蜓，當天特別攜手金色三麥桃園藝文店舉辦直播派對，現場將有Pilots Crew空姐與橙客攜手應援；2月5日領航猿的東超主場壓軸迎戰香港傳統勁旅香港東方，東方陣中有多位台灣球迷熟悉的球員，包括楊和、白蘭基利（Hayden Blankley）、奇勒（Cameron Clark） 和張文平等人，領航猿也邀請球迷進場捍衛主場。

籃球

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