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TPBL／農曆年前迎主場5連戰 海神主題周拚「升等」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
高雄全家海神隊楓狂神追擊主題周登場。圖／高雄全家海神隊提供
高雄全家海神隊楓狂神追擊主題周登場。圖／高雄全家海神隊提供

高雄全家海神隊將從11日起回到高雄巨蛋迎接主場5連戰，球團今天宣布串連遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》燃燒升等活動，舉行「楓狂神追擊」主題周，進場可獲得主題周應援摺扇、紋身貼紙，環廊神追擊3關卡等你闖，破關升等拿好禮。

農曆年前海神分別在11日、12日、15日、18日、19日主場迎敵，主題周結合環廊設置3關卡，等球迷一起破關升等；18日邀請到港都最具代表性的嘻哈歌手馬克SAVAGE.M，請這位海神元年主持人回高雄巨蛋，攜手港都囝仔FRaNKIE阿法為海神應援獻唱。

馬克SAVAGE.M是海神元年主持人，第二季季後賽曾重返高雄巨蛋開唱，去年底發行第二張全新作品《海口》，是對家鄉前鎮漁港的認同與記憶，18日馬克SAVAGE.M再度回到高雄全家海神主場獻唱。

海神去年曾邀請陽明弦樂團賽前表演，今年邀請稱霸全國的高雄市三民區陽明國中管樂團賽前獻藝。陽明國中管樂團全國賽屢獲殊榮，到112學年度已蟬聯全國賽特優14年，19日將於高雄巨蛋與高雄全家海神隊共譜勝利樂章。

主場5日賽程期間，凡於高雄巨蛋AQUAS STORE商城，出示可清楚辨識為「高雄在地企業」或含「高雄」字樣之證件，即可享9折優惠（部分商品除外）。

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