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TPBL／啦啦隊唱低俗歌詞攻擊高錦瑋被罵翻！夢想家發文道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
夢想家道歉聲明。截圖自夢想家FB
夢想家道歉聲明。截圖自夢想家FB

TPBL福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」日前在比賽中為干擾罰球，唱出不雅歌詞攻擊雲豹隊球員高錦瑋，引發大批球迷撻伐，夢想家球團今天也發文致歉。

上周夢想家與雲豹交手時，第四節1分23秒時，Formosa Sexy在高錦瑋罰球時高唱「愛你真的梅辦法」，這首歌的歌詞被許多網友認為相當低俗，內容還提到「單親媽媽」。

由於高錦瑋是家扶中心長大的孩子，受到這種對待令球迷們相當不捨，網友們也砲轟啦啦隊，「真的是秀下限沒口德」、「這應該有涉及歧視了」、「這種不會跳舞就算了還沒有口德」。

夢想家發道歉聲明，「針對Formosa Sexy於1月4日對戰雲豹賽事，第4節客隊罰球時女孩自發性唱歌干擾，其中對於所唱歌詞欠缺思量，若有冒犯到場上球員或造成社會觀感不佳，深感抱歉。」

「女孩已進行深刻的反省，未來也將會更加留意自身的言行舉止，嚴謹自律。球團也會更加嚴格進行督導之責，給予女孩更多的教育訓練並加強管理。懇請各位球迷朋友給予女孩改進的機會，再次感謝各位球迷朋友的指教與建議！」

夢想家

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