TPBL／高錦瑋繳洋將級效率 險勝林書豪奪12月MVP

TPBL今天公布2024-25賽季12月MVP與最佳外援，分別由桃園台啤永豐雲豹主控高錦瑋與新北國王洋將沃許本（Jason Colin Washburn）獲獎，其中高錦瑋在12月份繳出洋將等級的數據，幫助他擊敗國王林書豪、李愷諺等人獲獎。

雲豹本季在幾名主力球員轉隊後，並不被眾人看好，但團隊至今仍士氣高昂，屢屢打出驚奇，高錦瑋無疑是挑起大樑的核心人物，特別是去年12月22日對戰特攻的比賽中，他繳出15分、8助攻、7籃板接近大三元的數據，不僅展現出色的得分能力，更在場上扮演著球隊的指揮官，充分發揮了領袖魅力，也使他贏得教練和球迷的一致讚譽。

高錦瑋12月份場均21.1分、5.9助攻、4.6籃板、2.3抄截，數據甚至能比肩最佳外援候選者，穩定表現和對比賽的掌控力，讓他在26位專業媒體選票中，取得15張五分票，1668張球迷選票，加權後以總佔比33.5%，擊敗勁敵新北國王林書豪（30.8%）、李愷諺（11.4%）與陳懷安（9.5%），當之無愧地成為12月MVP，並為接下來的賽事奠定了更高的期望。

外援部分，國王沃許本在12月份的卓越表現不僅為個人賽季增添了光彩，也為新北國王的戰績貢獻了巨大的力量，特別是在12月28日對戰海神的比賽中，沃許本面對落後逆境，一次次強勢籃下進攻和關鍵防守不僅穩住了球隊的士氣，也成功打破了海神的節奏，該場沃許本進帳24分、16籃板雙十數據，讓國王在激烈的延長賽中成功翻盤，贏得了這場關鍵勝利。

沃許本強勢的籃下對抗，並以不懈的拼勁和穩定的表現，帶領新北國王在12月取得四場勝利。這段期間，他場均能貢獻21.6分、11.2籃板、1.2阻攻和1抄截，並以效率值28.2位列所有外援中最高，顯示出其全能的場上表現。選票部分，獲媒體16張五分票與2124張球迷選票，並成功以總佔比40.3%擠下艾德的20.5%，拿下12月最佳外援獎項。