東超籃賽／台日王者對決 新北國王主場下達必勝令

上季首度參加東亞超級聯賽（EASL）就打進4強的新北國王隊，本季再度代表台灣參戰，本周三將迎來東超主場第2戰，交手日本勁旅琉球黃金國王隊，備受矚目的「王者之爭」將是雙方第四次交鋒，對於目標4強的國王相當於至關重要的生死戰，全隊上下已整裝待發，下達「必勝令」，全力以赴迎戰強敵。

本季東超共10隊與會，國王位於B組，目前戰績1勝2敗，想取得分組前2的4強門票，剩下的3場小組賽場場關鍵。國王號召球迷捍衛主場，今天宣布周三主場賽事入場的球迷可領取多樣好禮，包括拍拍扇、寶礦力、對戰限定海報及沖繩筆記本，數量有限，送完為止；商品部扭蛋機新增「一番賞」限定好物，有機會抽中23到24賽季冠軍戒指、球員實戰簽名球衣以及賽後與球員拍貼機。

國王主場新莊體育館的周邊活動還包括皇家拍貼機，加入AREA 02會員參與禁衛軍預測，抽POP MART盲盒共6盒，更可參與小籃框神射手挑戰，有機會贏得24到25賽季的實戰球衣。

國王球迷還有專屬活動與球員近距離互動的機會，包括熱身擊掌與賽後合影。

目前4連勝的琉球黃金國王已經搶下B組第一張4強門票，國王要全力爭取出線機會，總教練萊恩說：「面對這場比賽我們非常興奮，團隊已經準備好如何應戰，同時也專注於提升我們自己的表現，這是一場必須全力以赴的對決，我們將以積極的心態迎接挑戰，往爭取四強門票邁進。