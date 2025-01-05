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TPBL／表哥寶兒成教練 陳文宏多了撿球小幫手

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戰神陳文宏今天三分球6投3中攻下戰神最高13分。記者葉信菉／攝影
戰神陳文宏今天三分球6投3中攻下戰神最高13分。記者葉信菉／攝影

身為台北台新戰神創隊成員，陳文宏今年球季多了親人並肩作戰，表哥「寶兒」楊哲宜本季加入球隊擔任球員發展教練，今天也可看到他暫停時刻不斷提點陳文宏的畫面。

陳文宏笑說，原本就有聽說楊哲宜會加入，成真後自己心情「有點擔心又有點開心」，33歲的他笑說：「寶兒哥都會叫他現在讀國中的小兒子幫我撿球，都會傳那種很爛的球給我。」除了專屬球僮，陳文宏從楊哲宜身上得到更多信心，「不只寶兒哥，教練團都一直給我信心，要我多出手，現在小台（黃聰翰）受傷，球到我這不能就卡住了。」

楊哲宜和陳文宏相差13歲，楊哲宜「出道」時陳文宏還是小學生，不過兩人在楊哲宜球員最後一年生涯曾在SBL金門酒廠當過隊友，相隔8年在戰神以不同身份重新聚首。

今天迎接新年第一戰的戰神，今天團隊三分球18投6中，進球全部集中在陳文宏和錢肯尼，外線6投3中的陳文宏提到，新的一年心願是身體健康、球隊持續多勝，朝季後賽再到總冠軍賽前進，且今天奪下2連勝後有感覺走出先前3連敗小低潮，「還是要步步為營，我們還不是能放鬆的球隊，像今天下半場就有點緊張。」

戰神今天最多領先到20分，第四節被高雄全家海神追近到個位數，最終才以100：90奪勝，戰神總教練許皓程說：「知道海神是非常強悍的隊伍，不管進攻、防守都可以帶給聯盟任何球隊侵略性，今天也展現不放棄、永遠拚搏的心，所以上半場領先10分時有提醒球員，第二個半場要專注，我們球員也有成長，有所回應，包括我自己也有所學習。」

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