TPBL／新年首戰得分破百 戰神頂住海神反撲奪連勝

新年首度出賽，台北台新戰神就在土洋聯手下守護主場勝利，以100：90力退高雄全家海神，2連勝到手也成本季第2度嚐到連勝滋味。

戰神打出6：0的開節攻勢，陳文宏開後門得手、飆進底線三分彈更助主場的戰神領先擴大到16：7，戰神洋將米勒完成「3分打」後戰神領先更達到23：13；海神在洋將摩爾斯領軍下先回敬10：2攻勢，于煥亞飆進外線後海神更以26：25反超比分，不過戰神接續靠罰球線上連續取分，首節打完仍握有28：26領先。

海神第二節手感低迷，前7分鐘只有6分進帳，讓戰神領先擴大到43：32，蘇奕晉節末連兩波籃下打進讓戰神維持51：41優勢，並帶著53：43領先進入下半場。

吳曉謹第三節獨拿8分，加上洋將艾德「拖車」進球、摩爾斯2罰中1，海神追到57：61，摩爾斯更秀出一次第一時間補灌，直接撞倒戰神蘇奕晉；戰神靠錢肯尼飆進外線止血，羅賓森再切入取分，戰神領先回到68：59，丁聖儒還和米勒上演「空中接力」，讓戰神三節打完優勢擴大到79：63。