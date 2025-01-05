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TPBL／新年首戰得分破百 戰神頂住海神反撲奪連勝
新年首度出賽，台北台新戰神就在土洋聯手下守護主場勝利，以100：90力退高雄全家海神，2連勝到手也成本季第2度嚐到連勝滋味。
戰神打出6：0的開節攻勢，陳文宏開後門得手、飆進底線三分彈更助主場的戰神領先擴大到16：7，戰神洋將米勒完成「3分打」後戰神領先更達到23：13；海神在洋將摩爾斯領軍下先回敬10：2攻勢，于煥亞飆進外線後海神更以26：25反超比分，不過戰神接續靠罰球線上連續取分，首節打完仍握有28：26領先。
海神第二節手感低迷，前7分鐘只有6分進帳，讓戰神領先擴大到43：32，蘇奕晉節末連兩波籃下打進讓戰神維持51：41優勢，並帶著53：43領先進入下半場。
吳曉謹第三節獨拿8分，加上洋將艾德「拖車」進球、摩爾斯2罰中1，海神追到57：61，摩爾斯更秀出一次第一時間補灌，直接撞倒戰神蘇奕晉；戰神靠錢肯尼飆進外線止血，羅賓森再切入取分，戰神領先回到68：59，丁聖儒還和米勒上演「空中接力」，讓戰神三節打完優勢擴大到79：63。
第四節戰神又上演錢肯尼妙傳給艾力克的空中接力灌籃美技，讓主場球迷歡聲震天；艾力克接續再灌籃得手，戰神領先已達83：63。海神在唐維傑連進2記三分彈領軍下反撲，一度追到82：91，不過戰神有「本日主打星」錢肯尼飆進關鍵外線，米勒讀秒階段罰球追加分數，最終戰神就以100：90守護主場。
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