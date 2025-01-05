快訊

獨／高雄派出所員警染毒？穿警察制服眼神迷濛 揪妹「想找妳一起吸毒」

川普2.0時代即將開始 和碩董事長童子賢：台灣利多弊少「會是贏家」

大隊接力最後一名！國中女3前空翻+2後空翻抵達終點 同學尖叫全場嗨翻

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／盧峻翔拉尾盤成聯盟得分王 紀錄日退鋼鐵人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
盧峻翔成為聯盟得分王。圖／領航猿提供
盧峻翔成為聯盟得分王。圖／領航猿提供

前三節命中率不佳，桃園璞園領航猿當家球星盧峻翔今天面對高雄鋼鐵人「拉尾盤」，第四節單節拿下10分，以全場13分追平PLG原本得分王楊敬敏，領航猿也頂住鋼鐵人反撲，以105：93踢館成功。

鋼鐵人昨天主場大勝台北富邦勇士，新賽季勝場終於開張，今天也延續氣勢，首節數度領先，領航猿靠林子洧連兩波上籃、李家慷2罰俱中，首節才取得26：21領先，半場優勢擴大到49：40。

鋼鐵人第三節在劉彥廷2記三分球在內連拿8分發揮下，打出一波12：3攻勢扳平比分，但領航猿洋將伯朗灌籃後再飆外線，率領航猿三節打完仍握有75：71領先。

第四節劉彥廷開節就飆進單場第4記三分彈，讓鋼鐵人再追到74：75，不過領航猿有李家慷拋投得手後再飆三分彈，接續又3罰都把握，個人連拿8分，白曜誠也加入得分行列，領航猿一波10：0攻勢讓領先回到兩位數，最終就以12分差距收下勝場。

前三節10投1中僅拿3分的盧峻翔，第四節快速累積得分，節末三分球破網更讓單節得分剛好到兩位數，生涯PLG得分累積到1749分，追平「阿美戰士」楊敬敏，並列聯盟得分王，預計下一戰16日再碰鋼鐵人就可以成為聯盟得分王。

李家慷17分是領航猿本土最佳，洋將布依德28分、10籃板，瓊斯和伯朗也各有27分和11分。鋼鐵人以洋將艾賽亞24分、11助攻最佳，劉彥廷三分球8投4中攻下18分。

籃球

延伸閱讀

PLG／69大魔王！盧峻翔再奪單周最佳球員

PLG／林志傑飆新高28分仍輸球 勇士教頭：不能一直靠他

東超／盧峻翔陷犯規麻煩飆21分 領航猿仍不敵B聯賽冠軍

PLG／盧峻翔延長賽獨攬9分 領航猿不讓鋼鐵人搶首勝

相關新聞

TPBL／德芬關鍵得分 特攻賞攻城獅主場5連敗

尋求主場止敗的新竹御嵿攻城獅隊，今天第四節打出反擊攻勢，一度將比分追到4分差，但關鍵時刻盧冠軒、高國豪的外線嘗試都無果，...

TPBL／新年首戰得分破百 戰神頂住海神反撲奪連勝

新年首度出賽，台北台新戰神就在土洋聯手下守護主場勝利，以100：90力退高雄全家海神，2連勝到手也成本季第2度嚐到連勝滋...

PLG／盧峻翔拉尾盤成聯盟得分王 紀錄日退鋼鐵人

前三節命中率不佳，桃園璞園領航猿當家球星盧峻翔今天面對高雄鋼鐵人「拉尾盤」，第四節單節拿下10分，以全場13分追平PLG...

TPBL／表哥寶兒成教練 陳文宏多了撿球小幫手

身為台北台新戰神創隊成員，陳文宏今年球季多了親人並肩作戰，表哥「寶兒」楊哲宜本季加入球隊擔任球員發展教練，今天也可看到他...

TPBL／成夢想家殺手 克羅馬延長賽獨攬8分助雲豹3連勝

近期拉出一波2連勝的桃園台啤永豐雲豹今天作客福爾摩沙夢想家主場，整場比賽一路在後追趕的夢想家，在第四節最後9秒靠著馬建豪...

PLG／雄中主場開箱 鋼鐵人大勝富邦勇士31分勝場開胡

開季前6場比賽一勝難求的高雄鋼鐵人今天首度開箱高雄中學主場，作客的台北富邦勇士在林志傑未登錄的情況下，整場比賽被鋼鐵人壓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。