PLG／盧峻翔拉尾盤成聯盟得分王 紀錄日退鋼鐵人

前三節命中率不佳，桃園璞園領航猿當家球星盧峻翔今天面對高雄鋼鐵人「拉尾盤」，第四節單節拿下10分，以全場13分追平PLG原本得分王楊敬敏，領航猿也頂住鋼鐵人反撲，以105：93踢館成功。

鋼鐵人昨天主場大勝台北富邦勇士，新賽季勝場終於開張，今天也延續氣勢，首節數度領先，領航猿靠林子洧連兩波上籃、李家慷2罰俱中，首節才取得26：21領先，半場優勢擴大到49：40。

鋼鐵人第三節在劉彥廷2記三分球在內連拿8分發揮下，打出一波12：3攻勢扳平比分，但領航猿洋將伯朗灌籃後再飆外線，率領航猿三節打完仍握有75：71領先。

第四節劉彥廷開節就飆進單場第4記三分彈，讓鋼鐵人再追到74：75，不過領航猿有李家慷拋投得手後再飆三分彈，接續又3罰都把握，個人連拿8分，白曜誠也加入得分行列，領航猿一波10：0攻勢讓領先回到兩位數，最終就以12分差距收下勝場。

前三節10投1中僅拿3分的盧峻翔，第四節快速累積得分，節末三分球破網更讓單節得分剛好到兩位數，生涯PLG得分累積到1749分，追平「阿美戰士」楊敬敏，並列聯盟得分王，預計下一戰16日再碰鋼鐵人就可以成為聯盟得分王。

李家慷17分是領航猿本土最佳，洋將布依德28分、10籃板，瓊斯和伯朗也各有27分和11分。鋼鐵人以洋將艾賽亞24分、11助攻最佳，劉彥廷三分球8投4中攻下18分。