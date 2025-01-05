TPBL／德芬關鍵得分 特攻賞攻城獅主場5連敗
尋求主場止敗的新竹御嵿攻城獅隊，今天第四節打出反擊攻勢，一度將比分追到4分差，但關鍵時刻盧冠軒、高國豪的外線嘗試都無果，加上新北中信特攻隊洋將德芬關鍵切入拿下保險分，助特攻頂著攻城獅反撲，以83：75帶走勝利，也賞給攻城獅主場5連敗。
特攻今天在缺少控球下，首節先取得24：21領先，第二節更打出26：13的單節攻勢，領先擴大到50：34，下半場最多領先更達22分，三節打完也握有69：52優勢。
攻城獅第四節吹起反攻號角，開節一波11：2攻勢將差距縮小到63：71，盧冠軒投進外線後再將比分縮小到66：73；1分52秒李啓瑋投進單場第3記三分彈更將差距追到75：59，不過攻城獅接續防守籃板失守，加上接連錯過外線追分機會，特攻洋將德芬讀秒階段切入取分讓差距擴大到6分差，最終特攻仍以83：75帶走勝利。
德芬今天攻下全場最高23分，克力斯也有16分、11籃板，謝亞軒攻下特攻本土最高14分外帶7籃板和5助攻；謝亞軒提到，主力控球魏嘉豪前一場腳扭到，先發沒有純控球下，團隊有開會提醒彼此「要承擔更多責任」，下半場雖因對手改變陣型轉為「1-3-1」防守造成團隊許多不必要的失誤，在教練給方法後也成功執行，才有最後的勝利結果。
反撲失利的攻城獅，高國豪16分、6助攻都是全隊最高，洋將米克獅13分、18籃板，李啓瑋三分球6投3中攻下13分，
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