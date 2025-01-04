TPBL／成夢想家殺手 克羅馬延長賽獨攬8分助雲豹3連勝

近期拉出一波2連勝的桃園台啤永豐雲豹今天作客福爾摩沙夢想家主場，整場比賽一路在後追趕的夢想家，在第四節最後9秒靠著馬建豪2罰1中將比賽帶入延長賽，但延長賽雲豹克羅馬一人獨攬8分，雲豹最終以117：111拿下3連勝，且本季兩度對上夢想家都拿下勝利。

近期狀況火熱的雲豹，在過去兩場比賽連續擊敗特攻與攻城獅後拉出一波2連勝，而今天作客夢想家主場兩隊再度打出精彩一戰，雙方前一次碰頭就是戰至比賽最後一刻，雲豹才靠著克羅馬準絕殺以2分差距險勝。

而今天開賽後先是雲豹王皓吉在三分線外連續砍進三顆三分球，幫助球隊取得領先，不過雲豹上半場狀況最火熱的依舊是克羅馬，他在前兩節就拿下19分，幫助雲豹取得57：49領先。

易籃後夢想家吹起反攻號角，在第三節團隊16次三分球出手命中8球，且分別是由5位不同球員貢獻，多點開花的攻勢讓雲豹防不勝防，甚至在該節倒數1分鐘一度逆轉戰局，不過雲豹威廉斯在此時挺身而出投進三分球，幫助雲豹帶著3分領先進入第四節。

第四節兩隊持續拉鋸，比賽最後3分半鐘高錦瑋三分球命中後雲豹取得領先，不過夢想家貝奇在關鍵時刻挺身而出連得5分，幫助夢想家在比賽最後32秒逆轉戰局，但回頭高錦瑋又完成一次高難度上籃，雲豹在倒數22秒再度要回領先優勢。夢想家下一波進攻馬建豪製造威廉斯犯規獲得兩罰機會，並投進1球追平比數，雲豹最後一波進攻機會，黃鎮三分球「切板」，兩隊也進入延長賽。

延長賽夢想家由忻沃克率先得分，但雲豹克羅馬再度挺身主宰戰局，回敬一顆超前比分的三分球，並且在夢想家於比賽最後1分多鐘追到僅剩1分差距時，再度投進三分球助雲豹取得4分領先，最終雲豹也以6分差距再一次擊敗夢想家，本季兩度交手都由雲豹拿下勝利。

雲豹今天以克羅馬攻下38分表現最佳，高錦瑋與威廉斯分別有25分、9助攻和20分、15籃板進帳，至於夢想家則以貝奇攻下29分最佳，馬建豪與林俊吉分別有20分與17分、8籃板、7助攻演出。