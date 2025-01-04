PLG／雄中主場開箱 鋼鐵人大勝富邦勇士31分勝場開胡

開季前6場比賽一勝難求的高雄鋼鐵人今天首度開箱高雄中學主場，作客的台北富邦勇士在林志傑未登錄的情況下，整場比賽被鋼鐵人壓著打，最多落後高達34分，最終鋼鐵人也在陳范柏彥投進5顆三分球、拿下生涯新高23分領軍下，以107：76奪下賽季首勝。

賽前都處在連敗狀態的鋼鐵人與勇士今天在雄中體育館交手，也是PLG首次在此場地進行賽事，而身為地主的鋼鐵人也把握住機會，在首節就火力全開投進4顆三分球，其中洋將艾賽亞一人就拿下12分，幫助鋼鐵人單節猛轟35分，取得12分領先優勢。

相較於鋼鐵人的旺盛進攻火力，富邦勇士今天在林志傑未登錄的情況下，在攻守兩端表現都陷入困境，首節拿下23分後，接下來每節得分都持續下降，其中下半場兩節得分都不到20分，甚至第四節還僅有13分進帳。

而首節就取得大幅領先的鋼鐵人，後三節也絲毫沒有給富邦勇士反撲機會，不僅艾賽亞持續高水準表現，本土一哥陳范柏彥今天同樣手感火燙，砍進5顆三分球拿下23分創下個人新高，先發的劉彥廷與替補上陣的李威廷也分別有9分和8分進帳，鋼鐵人團隊命中率高達4成56，最終以107：76擊敗富邦勇士，拿下賽季首勝，富邦勇士則是苦吞3連敗。