TPBL／高國豪連兩場破20分 攻城獅仍輸國王吞3連敗

近期苦吞2連敗後戰績持續在聯盟墊底的新竹御嵿攻城獅隊，今天在主場碰上戰績龍頭新北國王隊，儘管攻城獅在第四節一度追到僅剩2分差距，但關鍵時刻林書豪與桑尼率隊打出一波9：0攻勢，最終國王就以98：89賞給攻城獅3連敗。

攻城獅日前在新任主帥威森上任後一度止敗，不過接下來兩場比賽卻又接連敗給特攻與雲豹，而2025年的首場賽事攻城獅則是在主場碰上戰績龍頭國王，上半場在盧冠軒外線開砲下，攻城獅還一路緊咬比分不放。

不過下半場國王「林家兄弟」林書豪、林書緯挺身而出，兩兄弟單節合計砍進4顆三分球拿下20分，加上今天先發出擊的桑尼也持續上半場肆虐禁區的表現，幫助國王單節猛轟33分，取得11分領先優勢。

第四節剩下7分02秒時，攻城獅蔡宸綱在與沃許本卡位爭球的過程中，直接勾住沃許本的手並將他摔倒在地，遭判奪權出場，比賽恢復後攻城獅高國豪與達爾連續兩次拋投，加上高國豪的三分球命中，攻城獅打出一波7：0追到僅剩2分差距。

不過關鍵時刻桑尼與林書豪切入得分止血，曼尼高也完成一次高難度拋投，國王再度取得9分領先，在防守端林書豪還賞了克拉一記麻辣鍋，澆熄了攻城獅最後的反撲氣燄，最終國王就以9分差距勝出。

國王今天以桑尼攻下27分、11籃板表現最佳，至於林書豪、林書緯分別有18分、5助攻與20分、7助攻演出，至於攻城獅則以高國豪20分最佳，連續兩場比賽得分破20分，盧冠軒則有17分進帳。