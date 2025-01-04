SBL／裕隆拚衛冕 王翊帆想為天上恩師林正明奮戰

SBL超級籃球聯賽衛冕軍裕隆集團今天以83比79力退台灣啤酒，新賽季拔得頭籌，其中本土後衛王翊帆透露，這季希望為天上的恩師林正明而拚戰。

帶著衛冕軍身分迎接第22屆SBL賽季，裕隆今天與台啤正面交鋒，雖然帶著8分落後進入中場休息，不過在下半場吹起反攻號角，除了洋將摩斯（Moss Brandon）頻頻強攻禁區外，藍少甫、涂亦含等本土球員也適時挺身而出，聯手幫助裕隆上演逆轉秀。

此役摩斯打滿全場，繳出27分、30籃板的驚人數據，還傳出全隊最高4助攻，另有2抄截、2阻攻，在攻守兩端皆有貢獻。

裕隆執行教練李啟億賽後接受媒體聯訪時表示，摩斯是容易情緒高漲球員，只要贏球就會很開心，帶動所有人的氣氛，有時候本土球員太悶，摩斯也會主動鼓勵，「這是我們選擇繼續跟他合作的原因，尤其經過上季的配合後，已經慢慢適應他的風格」。

裕隆在新賽季首戰以勝利收場，而本季最終目標自然是完成連霸，不過李啟億認為，賽季還有一段時間，現階段討論衛冕還太早，因此首先專注在修正每場比賽做不好的地方，再逐步調整朝著衛冕之路邁進。

值得一提的是，李啟億特別在賽後找年輕後衛王翊帆聊天，「他在場上很在意做到完美，容易看到自己比較不好的地方，所以鼓勵他一下」。

畢業於能仁家商的王翊帆則透露，本季期許為天上的恩師林正明拚戰，「希望我們這些在能仁被他教過的球員，今年都能有很好表現」。