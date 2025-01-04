SBL／裕隆拚衛冕 王翊帆想為天上恩師林正明奮戰

中央社／ 新北3日電

SBL超級籃球聯賽衛冕軍裕隆集團今天以83比79力退台灣啤酒，新賽季拔得頭籌，其中本土後衛王翊帆透露，這季希望為天上的恩師林正明而拚戰。

帶著衛冕軍身分迎接第22屆SBL賽季，裕隆今天與台啤正面交鋒，雖然帶著8分落後進入中場休息，不過在下半場吹起反攻號角，除了洋將摩斯（Moss Brandon）頻頻強攻禁區外，藍少甫、涂亦含等本土球員也適時挺身而出，聯手幫助裕隆上演逆轉秀。

此役摩斯打滿全場，繳出27分、30籃板的驚人數據，還傳出全隊最高4助攻，另有2抄截、2阻攻，在攻守兩端皆有貢獻。

裕隆執行教練李啟億賽後接受媒體聯訪時表示，摩斯是容易情緒高漲球員，只要贏球就會很開心，帶動所有人的氣氛，有時候本土球員太悶，摩斯也會主動鼓勵，「這是我們選擇繼續跟他合作的原因，尤其經過上季的配合後，已經慢慢適應他的風格」。

裕隆在新賽季首戰以勝利收場，而本季最終目標自然是完成連霸，不過李啟億認為，賽季還有一段時間，現階段討論衛冕還太早，因此首先專注在修正每場比賽做不好的地方，再逐步調整朝著衛冕之路邁進。

值得一提的是，李啟億特別在賽後找年輕後衛王翊帆聊天，「他在場上很在意做到完美，容易看到自己比較不好的地方，所以鼓勵他一下」。

畢業於能仁家商的王翊帆則透露，本季期許為天上的恩師林正明拚戰，「希望我們這些在能仁被他教過的球員，今年都能有很好表現」。

籃球

延伸閱讀

SBL／布蘭登打滿整場繳27分、30籃板 裕隆逆轉台啤

SBL／楊盛硯租借至柏力力 盼把握上場機會

NBA／衛少締造罕見「完美大三元」 教頭：史上最佳後衛之一

SBL／裕隆新名稱拚連霸 41歲周士淵再戰一年

相關新聞

SBL／布蘭登打滿整場繳27分、30籃板 裕隆逆轉台啤

第22季SBL今天在板橋體育館點燃戰火，其中壓軸登場的裕隆集團與台灣啤酒之戰，台啤在洋將葛拉斯與外籍生阿拉薩聯手下上半場...

WSBL／洋將瑪麗25分12籃板 台元開幕日4分險勝國泰

WSBL與SBL今天在板橋體育館進行開幕日，其中WSBL本季首位報到的洋將台元隊瑪麗（Marie Gulich）就展現強...

TPBL／籃棒雙獅再度合作 潘傑楷率隊友助陣攻城獅 

TPBL新竹御嵿攻城獅隊將於1月4日、5日展開「DV萬獸之王主題周」，此次將是攻城獅與中華職棒統一獅隊第三次聯名合作，統...

TPBL／林書豪新年「放閃」 國王小王子萌照曝光

TPBL新北國王隊當家球星「哈佛小子」林書豪去年升格當爸爸，昨天元旦大戰率隊以96：79輕取新北中信特攻隊後，在個人In...

TPBL／對呂政儒很尊重 林書豪開心前隊長「解禁」

新北國王今天靠第三節海嘯攻勢壓下新北中信特攻，新年第一場比賽以96：79拿下「新北內戰」勝利，攻下15分的林書豪更透露，...

TPBL／下半場只拿22分 特攻老大哥：判若兩隊被打慌掉

新北中信特攻今天「新北內戰」打出有競爭力的上半場，但最多握有8分領先，在第三節全部花光，且後兩節合計只拿22分，才剛止敗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。