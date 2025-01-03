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中華民國3X3籃球協會成立 吳同喬任首屆理事長

中央社／ 台北3日電

中華民國3X3籃球協會今天舉行首次會員大會，並且選出吳同喬為首任理事長，他也再度強調，3X3籃球是台灣很有機會叩關奧運殿堂的項目。

2023年的杭州亞運，台灣3X3男籃靠著林信寬、江均、余祥平、汪哲宇先在4強絕殺韓國，接著又在金牌戰克服最多7分差距，最終逆轉擊敗卡達，拿下台灣首面男籃3X3金牌，也掀起台灣的3X3籃球風潮。

旺寶整合行銷董事長吳同喬在數年前就開始和「籃球博士」鄭志龍合作，攜手推動國內的3X3籃球，也組成3X3職業籃球隊四處征戰獲得佳績，更得到總統賴清德支持，今年預計舉辦「總統盃三對三國際籃球邀請賽」。

吳同喬也因此決定成立中華民國3X3籃球協會，加速推動國內各種3X3籃球賽事。今天舉行首次會員大會，也選出鄭志龍、錢薇娟、周俊三擔任副理事長，並聘任張承中擔任秘書長。

吳同喬在接受中央社訪問時表示，推動3X3籃球這幾年下來，覺得真是台灣可以發展的項目，「所以我才想說，既然要弄，就要認真且正式的好好做下去，這也是我想成立協會的原因。」

吳同喬強調，「3X3籃球從2020年奧運就成為正式運動項目，對台灣籃球員來說，這是更容易打進奧運殿堂的項目，台灣的球員有速度有準頭，目前我們也鎖定了2名歸化球員，希望能持續提升台灣3X3籃球的實力。」

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