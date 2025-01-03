SBL／布蘭登打滿整場繳27分、30籃板 裕隆逆轉台啤

第22季SBL今天在板橋體育館點燃戰火，其中壓軸登場的裕隆集團與台灣啤酒之戰，台啤在洋將葛拉斯與外籍生阿拉薩聯手下上半場一路領先裕隆，不過下半場裕隆在藍少甫與洋將布蘭登領軍下展開猛烈反撲，加上老將周士淵穿針引線的表現，幫助裕隆最終以83：79擊敗台啤。

裕隆去年奪下在SBL的隊史第7冠，其中冠軍賽的對手正是台啤，而兩隊今天在新賽季開幕日再度碰頭，兩隊依舊打得相當拉鋸，其中台啤在今年休賽季改由健行科大總教練劉孟竹兼掌執行教練兵符，並補進了多名雲豹好手，包括外籍生阿拉薩、老將朱億宗以及前獵鷹得分好手胡凱翔等人，團隊戰力被認為有所提升。

不過開季首戰碰上挑戰衛冕的裕隆，台啤首節在洋將葛拉斯、朱億宗聯手開砲，以及阿拉薩鞏固禁區下，一度取得8分領先，但裕隆在接下來三節也展現戰力深度，第二節先是二輪新秀蒲國倫與藍少甫挺身而出聯手拿下14分，幫助裕隆緊咬比分不放。

易籃後裕隆趁著台啤手感降溫，再由藍少甫、涂亦含與進攻逐漸回溫的布蘭登領軍下，單節拿下26分追平比數，第四節裕隆老將周士淵挺身而出，連續送出兩次助攻幫助裕隆取得領先，倒數6分鐘時王翊帆高拋給布蘭登完成單手空中接力爆扣，幫助裕隆取得4分領先。

比賽最後5分46秒布蘭登還迫使阿拉薩吞下第5犯退場，對於落後的台啤來說是雪上加霜，儘管台啤在最後2分45秒一度追到2分差距，但接下來卻因為命中率下滑以及失誤偏多，到比賽結束前只再拿下1分，最終裕隆就以4分差距逆轉勝出，拿下賽季首勝。

裕隆今天以布蘭登打滿40分鐘拿下27分、30籃板表現最佳，藍少甫也有17分進帳，台啤葛拉斯與阿拉薩則分別有25分、13籃板與18分、12籃板雙十演出。

至於今天另外一場比賽，彰化璞園柏力力在楊天佑與洋將菲爾斯分別繳出10分8助攻與21分、19籃板領軍下，以82：69擊敗以純本土陣容應戰的台灣銀行。