快訊

下班注意！板南線南港站一度異常 列車班距拉大「月台擠滿人」

台中男大生猝死…洗澡太久沒回寢室被發現 學校說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

WSBL／洋將瑪麗25分12籃板 台元開幕日4分險勝國泰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台元隊洋將瑪麗來台首場正式比賽拿下25分、12籃板。圖／中華籃球協會提供
台元隊洋將瑪麗來台首場正式比賽拿下25分、12籃板。圖／中華籃球協會提供

WSBL與SBL今天在板橋體育館進行開幕日，其中WSBL本季首位報到的洋將台元隊瑪麗（Marie Gulich）就展現強大的宰制力，在出戰國泰隊的比賽中她全場進帳25分、12籃板、3阻攻，最終台元就73：69擊敗國泰。

國泰上賽季冠軍賽與台元打了4場比賽後順利奪冠，新賽季在洋將喬治將於下周才報到的情況下，今天開幕戰則是以純本土陣容迎戰，至於台元今年則是找來德國國家隊隊長瑪麗助陣，日前在熱身賽亮相就展現強大的破壞力，成為今年台元挑戰國泰霸業的關鍵。

在今天的本季首度交鋒中，瑪麗也確實展現宰制力，開賽後個人就連拿9分，其中包括一次「三分打」，幫助台元取得領先優勢，不過以純本土陣容迎戰的國泰也透過拉快進攻節奏不斷突襲台元防線，上半場打完台元在瑪麗攻下19分帶領下，也僅保有1分領先。

易籃後，台元讓瑪麗下場休息，不過台元今年在彭曉彤西進WCBA後，首場比賽的進攻節奏卻顯得相對破碎，讓國泰把握住機會展開反撲，在第三節打完反倒取得3分領先。

第四節台元在瑪麗回到場上後，加上本季從國泰轉戰到台元的黃凡珊投進團隊前兩顆三分球，台元也重新要回領先優勢，比賽最後2分半鐘台元黃英利再投進三分球，國泰陳孟欣也在瑪麗防守下回敬一顆三分球，讓兩隊在比賽最後2分鐘仍維持一個球權差距。

關鍵時刻台元蘇家嫻高吊球給林蝶空接打板命中，幫助台元取得5分領先，黃鈴娟回敬一顆三分球後，國泰在未採取犯規戰術的情況下，瑪麗在籃下輕鬆擺進兩分，最終台元也以73：69拿下賽季首勝。

至於今天另外一場比賽，則由台電隊出戰電信隊，本季換帥改由楊志豪執掌兵符的電信，最終以56：51擊退台電，收下在WSBL執教首勝，他賽後也預告球隊將會持續尋覓洋將助拳，期待能在新賽季打出競爭力。

籃球

延伸閱讀

NBA／柯瑞三分球投8中8飆30分 勇士大勝76人保5成勝率

2025年元旦寶寶 台北長庚+林口長庚僅接生4人

WSBL／熱身賽震撼教育 「閃電俠」擦乾眼淚拚菜鳥賽季

WSBL／不讓台元洋將一枝獨秀 國泰預告冠軍班底回歸

相關新聞

WSBL／洋將瑪麗25分12籃板 台元開幕日4分險勝國泰

WSBL與SBL今天在板橋體育館進行開幕日，其中WSBL本季首位報到的洋將台元隊瑪麗（Marie Gulich）就展現強...

TPBL／籃棒雙獅再度合作 潘傑楷率隊友助陣攻城獅 

TPBL新竹御嵿攻城獅隊將於1月4日、5日展開「DV萬獸之王主題周」，此次將是攻城獅與中華職棒統一獅隊第三次聯名合作，統...

TPBL／林書豪新年「放閃」 國王小王子萌照曝光

TPBL新北國王隊當家球星「哈佛小子」林書豪去年升格當爸爸，昨天元旦大戰率隊以96：79輕取新北中信特攻隊後，在個人In...

TPBL／對呂政儒很尊重 林書豪開心前隊長「解禁」

新北國王今天靠第三節海嘯攻勢壓下新北中信特攻，新年第一場比賽以96：79拿下「新北內戰」勝利，攻下15分的林書豪更透露，...

TPBL／下半場只拿22分 特攻老大哥：判若兩隊被打慌掉

新北中信特攻今天「新北內戰」打出有競爭力的上半場，但最多握有8分領先，在第三節全部花光，且後兩節合計只拿22分，才剛止敗...

TPBL／林書豪、沃許本連線 國王新北內戰退特攻奪新年首勝

TPBL元旦上演「新北內戰」，主場同樣設在新莊體育館的新北國王和新北中信特攻正面對壘，國王在洋將沃許本25分、林書豪15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。