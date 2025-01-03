WSBL／洋將瑪麗25分12籃板 台元開幕日4分險勝國泰

WSBL與SBL今天在板橋體育館進行開幕日，其中WSBL本季首位報到的洋將台元隊瑪麗（Marie Gulich）就展現強大的宰制力，在出戰國泰隊的比賽中她全場進帳25分、12籃板、3阻攻，最終台元就73：69擊敗國泰。

國泰上賽季冠軍賽與台元打了4場比賽後順利奪冠，新賽季在洋將喬治將於下周才報到的情況下，今天開幕戰則是以純本土陣容迎戰，至於台元今年則是找來德國國家隊隊長瑪麗助陣，日前在熱身賽亮相就展現強大的破壞力，成為今年台元挑戰國泰霸業的關鍵。

在今天的本季首度交鋒中，瑪麗也確實展現宰制力，開賽後個人就連拿9分，其中包括一次「三分打」，幫助台元取得領先優勢，不過以純本土陣容迎戰的國泰也透過拉快進攻節奏不斷突襲台元防線，上半場打完台元在瑪麗攻下19分帶領下，也僅保有1分領先。

易籃後，台元讓瑪麗下場休息，不過台元今年在彭曉彤西進WCBA後，首場比賽的進攻節奏卻顯得相對破碎，讓國泰把握住機會展開反撲，在第三節打完反倒取得3分領先。

第四節台元在瑪麗回到場上後，加上本季從國泰轉戰到台元的黃凡珊投進團隊前兩顆三分球，台元也重新要回領先優勢，比賽最後2分半鐘台元黃英利再投進三分球，國泰陳孟欣也在瑪麗防守下回敬一顆三分球，讓兩隊在比賽最後2分鐘仍維持一個球權差距。

關鍵時刻台元蘇家嫻高吊球給林蝶空接打板命中，幫助台元取得5分領先，黃鈴娟回敬一顆三分球後，國泰在未採取犯規戰術的情況下，瑪麗在籃下輕鬆擺進兩分，最終台元也以73：69拿下賽季首勝。

至於今天另外一場比賽，則由台電隊出戰電信隊，本季換帥改由楊志豪執掌兵符的電信，最終以56：51擊退台電，收下在WSBL執教首勝，他賽後也預告球隊將會持續尋覓洋將助拳，期待能在新賽季打出競爭力。