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TPBL／籃棒雙獅再度合作 潘傑楷率隊友助陣攻城獅 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
籃棒雙獅再度攜手合作「DV萬獸之王主題周」。圖／新竹御嵿攻城獅隊提供
籃棒雙獅再度攜手合作「DV萬獸之王主題周」。圖／新竹御嵿攻城獅隊提供

TPBL新竹御嵿攻城獅隊將於1月4日、5日展開「DV萬獸之王主題周」，此次將是攻城獅與中華職棒統一獅隊第三次聯名合作，統一獅球星與Uni-Girls將在攻城獅主場掀起另一波「我獅尚勇」風潮，主題周入場贈品為DV萬獸之王應援手幅、統一獅官方小禮。

統一獅四位球星出席將於4日出席活動，分別是潘傑楷、陳聖平、林佳緯與吳承諭，賽前參與「雙獅球星三對三籃球賽」，共開放12組名額，兩人一隊，每隊報名費800元，將有機會體驗與職棒球星同場切磋球技。四位球星也會出席簽名拍照會，只要購買雙獅聯名球衣或棒球衣即可獲得號碼牌，限量40位名額。

雙獅聯名主題活動邁入第三屆，攻城獅球團延續過往傳統，將安排四位統一獅球星挑戰一日攻城獅任務卡，潘傑楷擔任一日球僮，負責確保禁區地板安全；陳聖平擔任一日應援團長，負責鼓譟攻城獅主場氣氛；林佳緯擔任一日視訊控台，負責切換大螢幕互動圖卡；吳承諭擔任一日平面攝影，負責捕捉場上球員賽事照片。攻城獅球團期盼能透過任務挑戰，讓職棒球星從不同角度體驗職籃賽事的精髓。

本次DV萬獸之王主題周第二天將是Uni-Girls代表出席活動，出席名單包含Maggie、包子、少少、一七、柔一、賴賴。周日賽後將是雙獅女孩簽名拍照會，Muse Girls出席名單為斐棋、JOY、侯芳、艾融、郭郭、紫晴、熊霓、安琪、玫瑰、璇璇。只要購買雙獅聯名球衣或棒球衣即可獲得號碼牌，限量80位名額。本周攻城獅商品部也首度推出女孩肖像紀念棒球，喜愛女孩的獅紫軍千萬別錯過。

攻城獅球團與統一獅球團再度攜手推出第三彈「雙獅聯名商品」，釋出品項包含雙獅聯名球衣、雙獅聯名棒球衣、雙獅聯名萬獸之王短Tee、雙獅款紀念棒球。主題球衣首次採用紫黑橘條紋搭配，呈現萬獸之王的沈穩與霸氣，單件售價為1680元。近期寒流頻頻來襲，攻城獅球團也特別鎖定「毛小孩家長」推出雙獅聯名寵物球衣，讓家中毛小孩也能披上攻城獅球衣保暖。

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