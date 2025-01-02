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TPBL／林書豪新年「放閃」 國王小王子萌照曝光

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林書豪新年上傳一張兒子與國王隊地貼的照片。圖／取自林書豪臉書
林書豪新年上傳一張兒子與國王隊地貼的照片。圖／取自林書豪臉書

TPBL新北國王隊當家球星「哈佛小子」林書豪去年升格當爸爸，昨天元旦大戰率隊以96：79輕取新北中信特攻隊後，在個人Instagram上傳一張寶貝兒子在球場爬行的照片，並下了註解「感謝上帝2024給我我人生最棒的祝福」，展現濃濃父愛。

36歲的林書豪前年無預警宣布結婚，去年3月到宿霧參加東超決賽傳出妻子有喜的好消息，他選在自己生日隔天報喜，宣布迎接兒子的出世。

昨天在球場迎接新年第一天，攻下15分的林書豪賽後在個人社群貼上兒子在球場爬行的照片，角度正好在國王隊標誌的地貼上，「小小國王」萌照不到12小時就有超過1.5萬粉絲按讚。

林書豪除用中文感謝上帝給自己2024最棒的祝福、新年快樂，英文註解更以「我寶貴的新北國王王子」形容兒子；同樣貼文今天早上在臉書粉絲團上露出也獲得球迷整排祝福。

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