TPBL／對呂政儒很尊重 林書豪開心前隊長「解禁」

新北國王今天靠第三節海嘯攻勢壓下新北中信特攻，新年第一場比賽以96：79拿下「新北內戰」勝利，攻下15分的林書豪更透露，之前就曾同隊的呂政儒禁賽已經結束，期待再度攜手。

呂政儒季前從高雄鋼鐵人轉戰國王，但還沒開季就因搭上酒駕車遭聯盟禁賽12場，球團也處以50萬新台幣的罰款。

國王迎接元旦大戰前剛好進行完12場比賽，「解禁」的呂政儒雖因腳傷未癒，今天沒能登錄上場，林書豪透露平時「男模」就能帶來很多影響力，自己也會幫他倒數復出時間。

「我在鋼鐵人時，他是我的隊長，對他印象很深刻，非常尊重他。」林書豪提到，本季呂政儒來到國王，在球場或半場休息時的發言都很有內容，「不只是場上的幫助，他在就會有正的一些影響力，我會想聽他說的話，也會問他的想法。」

不只呂政儒回歸倒數，國王今天還有射手簡祐哲贊助外線火力，他上場17分鐘就貢獻3記三分彈在內的11分，寫下本季新高，還有2抄截演出，和防守「大鎖」林金榜都受教練萊恩和林書豪點名，對球隊帶來很多幫助和能量。

簡祐哲透露，林金榜有提醒自己，板凳球員上場勢必要做出貢獻，「進攻會失常，防守是看自己願不願意去守。我和榜哥現在比較多上場時間，他有跟我講說，上場去幫主力球員，爭取他們的休息時間，把握住空檔的話時間也可以留久一點。」他自評防守端還要加強，外線把握度也要更高，為球隊帶來加分效果。