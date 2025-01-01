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TPBL／下半場只拿22分 特攻老大哥：判若兩隊被打慌掉

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
特攻施晉堯（左）拿14分是全隊本土最高。圖／TPBL提供
特攻施晉堯（左）拿14分是全隊本土最高。圖／TPBL提供

新北中信特攻今天「新北內戰」打出有競爭力的上半場，但最多握有8分領先，在第三節全部花光，且後兩節合計只拿22分，才剛止敗就又以79：96敗給新北國王。

特攻上周六才擊敗新竹御嵿攻城獅，止住一波4連敗，但今天下半場進攻當機，外線合計14投僅2中還出現9次失誤，讓國王第三節一波32：10的海嘯攻勢逆轉戰局。

剛升上特攻執行教練的莫米爾（Momir Ratkovic）提到，球隊上半場表現不錯，尤其進攻效率佳，防守上也只讓國王搶下1個進攻籃板，但下半場完全不同，國王使用全場壓迫造成團隊下半場只拿22分，和上半場有很大差距。

國王全場搶下14個進攻籃板，13顆集中在下半場，沃許本就包辦6球，攻下全場最高25分，王柏智只替補上場1分59秒也有2個進攻籃板進帳。

施晉堯今天攻下14分，是特攻唯一得分兩位數的球員，34歲的他形容球隊上半場和下半場判若兩隊，「上半場攻守比較強勢，下半場他們變陣防守，讓我們控球、全部人有點慌掉，失誤後場上球員沒有適當集合、講話，在場上你看我我看你，不知怎麼做，回去開會要多溝通、多討論，不然真的滿可惜，上半場打那麼好，下半場被一波帶走。」

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