TPBL／林書豪、沃許本連線 國王新北內戰退特攻奪新年首勝

TPBL元旦上演「新北內戰」，主場同樣設在新莊體育館的新北國王和新北中信特攻正面對壘，國王在洋將沃許本25分、林書豪15分和射手簡祐哲3記三分彈放送下演出逆轉勝，以96：79收下新年首勝，同時是本季第10勝，戰績持續領先群雄。

簡祐哲第一節替補上陣後連飆2記三分彈，助隊22：18領先，特攻也有魏嘉豪單節8分領軍，和國王緊咬比分，加上李沛澄讀秒階段投進三分彈，讓特攻首節打完取得33：30領先。

特攻第二節連打進兩球拉開領先，國王靠林書豪第一記外線破網、沃許本強攻籃下後再灌籃得手，打出一波7：0小高潮；林書豪2罰失手雖錯過超前機會，下一波林書豪馬上飆進三分彈，讓連拿10分的國王以51：49反超比數。特攻暫停後洋將奈森馬上灌進追平球，外援德芬再連打進兩球，助特攻帶著57：51領先進入下半場。

特攻第三節進攻陷入瓶頸，前6分半鐘只有克力斯進球，被國王先打出18：2的海嘯攻勢；5分20秒施晉堯總算投進特攻單節第二球，但洋將奈森被吹技術犯規，林書豪罰球得手後簡祐哲又飆進單場第3記三分彈，加上林書緯投進壓哨中距離，助國王三節打完握有83：67優勢。

特攻第四節追分階段還遇意外，後衛魏嘉豪9分37秒腳踝被隊友壓到，在隊友攙扶下離場，不過國王前5分半只有強森進球，讓特攻把握機會追到76：85；上季奪下PLG年度洋將的沃許本在國王進攻乾旱期挺身而出，兩罰得手後再完成「3分打」，獨拿5分下讓國王領先回到兩位數，曼尼高最後2分半還上演飛身暴扣，讓國王球迷歡聲雷動，最終也以96：79收下本季第10勝，持續坐穩聯盟龍頭。

除奪下新年首勝，國王還有好消息，季前捲入搭乘酒駕車事件的「男模」呂政儒已達聯盟12場禁賽，不過球團今天賽前公告，呂政儒因腿部傷勢還沒完全恢復，經球團評估後，本周無法出賽。