TPBL／海神添戰力！簽下前美國國家隊後衛

新年新氣象，⾼雄全家海神職業籃球隊今天宣布與美籍雙能衛克雷格完成簽約，補強後場戰力。

30歲的克雷格是2022年 FIBA美洲盃美國隊銅牌成員，曾效⼒NBA巫師隊，具NBA G-League 多年資歷，並有波蘭、墨⻄哥、委內瑞拉、澳洲職業聯賽經驗，攻防兩端全能⾝⼿，將在新的⼀年為海神隊挹注能量。

克雷格⾝⾼191公分，⾼中時期曾獲阿拉巴⾺籃球先⽣，21到22球季效⼒巫師隊出賽3場，期間兩度披上美國國家隊戰袍出賽10場，2022年美洲盃

場均出賽19.2分鐘繳10.2分、2.5籃板、2.3助攻、1.5抄截，其中對戰委內瑞拉⼀役攻下全隊最⾼ 19分。

運動神經發達的布雷格，⾃美式⾜球起家，國中後轉戰籃球，除擁有優異的爆發⼒與⾝體素質，同時也以防守侵略性著稱，Ｇ-League 21到22賽季曾有過單場5阻攻紀錄，讓他在最會阻攻的後衛榜上有名。

克雷格⼗分期待接下來的海神生涯，「⽬標絕對是幫助球隊拿下總冠軍，當然也希望爭取個⼈成就及防守端的肯定。」他也向球迷喊話，期待⼀起享受賽季。