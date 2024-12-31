PLG／69大魔王！盧峻翔再奪單周最佳球員
P. LEAGUE+ 今天公布2024到25年球季的第10周單周最佳球員，桃園璞園領航猿隊「69大魔王」盧峻翔再度榮膺殊榮。
領航猿目前穩居聯盟龍頭，上季奪下MVP的盧峻翔成戰績長紅重點人物，上周對台北富邦勇士隊的比賽，他不但以28分、5籃板、5助攻的全面表現，帶領球隊拿下本季對上勇士的第3場勝利，個人生涯累積得分也達到1736分，超越勇士前外援辛特力，成為PLG史上得分第2高的球員，寫下新里程碑。
PLG得分王是「阿美戰士」楊敬敏的1749分，盧峻翔只差13分就能超車，有機會本周日和高雄鋼鐵人的交手再寫新猷。
盧峻翔也是PLG本季第8周的單周最佳球員，相隔一周再拿下個人獎，成為本季首位重複獲獎的球員；上季他也曾兩度獲得單周MVP，今年維持高檔表現，成為領航猿PLG、東超籃賽並進的靈魂人物。
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