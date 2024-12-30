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PLG／延續連勝氣勢 獵鷹新年主場「鷹浪來襲」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獵鷹明年頭3場主場賽事推出「鷹浪來襲」主題。圖／獵鷹提供
獵鷹明年頭3場主場賽事推出「鷹浪來襲」主題。圖／獵鷹提供

近期打下3連勝的台南台鋼獵鷹隊，目前戰績排在PLG第二位，球團今天宣布明年1、2月主場賽事售票訊息，球團將在1月18、19及21日在國立成功大學中正堂打造融合運動和音樂的「鷹浪來襲」主題盛會，營造音樂祭的歡樂氣氛。

獵鷹宣布，3天主賽事中，為了讓球迷感受如同置身演唱會般的氛圍，現場將販售吉祥物大員和Wing Stars 15位創始成員的「LED互動鷹援棒」，讓鷹援軍們共同享受更具沉浸感的鷹援體驗，賽前也將舉行Wing Stars迎賓入場活動，及Wing Stars女孩專屬的「To簽」見面會，球迷只要在現場消費指定商品滿2500元並至少購買一項當周新品，即可獲得號碼牌一張，每日限量50名；單筆消費滿500元，還可獲得數量有限的新春獨家好禮。

呼應音樂主題，成大中正堂外還將設置「南人KTV」，除了邀請鷹援軍展現歌喉外，Wing Stars的JC、林浠及李樂也將於18、19及21日個別獻唱一曲，和大家一起募款做愛心，活動將響應台南市立醫院與明輝慈善基金會「歲末年終送年菜」公益活動，現場設有公益打賞箱，所有收益所得將捐贈為公益基金，幫助更多弱勢家庭度過溫暖的新年。

獵鷹一、二月主場門票將於明年1月3日中午12點正式發售，學生或台南市民可享微糖區8折優惠，軍警消全區8折，愛心優惠票（身心障礙者）全區5折，成大教職員工生（含成大醫院）全區85折；購買優惠票種者，入場時需攜帶有效證件。

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