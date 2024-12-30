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TPBL／戰神主場加碼送好康 平日場次祭出買一送一優惠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台新戰神隊下周開賣明年2到4月主場門票。圖／戰神隊提供
台新戰神隊下周開賣明年2到4月主場門票。圖／戰神隊提供

台北台新戰神隊上周客場征戰福爾摩沙夢想家隊，收下勝利終止連敗低潮，球團今天宣布農曆年後2到4月的主場門票將於明年1月7日開賣，除原本優惠更「加碼」贈送50元餐飲折價券，平日場次還有限定買一送一優惠，號召球迷到和平籃球館力挺戰神。

戰神表示，除原台新卡卡友9折、學生與台北市民線上預售票77 折、現場購票 8 折，以及學生揪團10人以上超值購票最低5折，1月7日開賣的主場門票還加贈50元餐飲折價券，2月7日、3月5日和4月16日的平日賽程，台新卡友限定購票買一送一，第二節比賽結束後購票也享「星光票」5折優惠，歡迎球迷下班後到球場吶喊感受釋放壓力。

為號召學生戰友同行，學生族群購票人數達10人以上即享 5 折，線上預售票3人購票享1樓A區熱力席買二送一、四人享2樓普通席買三送一的優惠也持續進行。

戰神主場還精心規劃「小小戰神遊樂場」，成親子同樂的最佳去處，球隊中的雙寶爸的「小台」黃聰翰就讚說：「上次Q妹來開電動車開到不想走，來球場不怕太無聊是怕小孩玩到不想離開。」戰神也推出「親子1＋1 套票」，一大一小買一送一溫馨方案，讓球迷闔家享受球場氣氛。

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