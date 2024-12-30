SBL／打造台啤新球風 劉孟竹：目標冠軍

第22季SBL將於本周五正式開戰，上季打下例行賽龍頭的台啤隊，總冠軍賽和裕隆隊打滿5場吞敗，新賽季找來有職籃總教練資歷的劉孟竹執掌兵符，新任教頭也不諱言，賽季目標就是拿下冠軍。

10月1日接下新任務的劉孟竹不諱言，去年就已打進冠軍戰，球隊目標自然明確，「去年第二名，希望拿冠軍，希望延續他們（台啤）的目標，一起拿下冠軍。」

除是健行科大籃球隊教練，劉孟竹也曾擔任職籃台南台鋼獵鷹隊教練，今年再多了台啤教練身分，他笑說最大改變就是車程距離縮短，不用再桃園、台南兩頭跑，現在只要自己開車就能兼顧台啤和健行兩支球隊，輕鬆不少，且現在台啤陣容中有許多昔日子弟兵，像呂宗霖和盧捷閔是能仁家商合作過，曾品富是健行科大子弟兵，還有世大運中華隊、中華白隊合作過的球員，彼此不會太陌生。

劉孟竹提到，帶給台啤不少新戰術，且要求快速進攻模式，球員從不適應到漸漸習慣，對新的攻防體系接受度也高，不過洋將葛拉斯（Tevin Charles Glass）才剛加入練球一次，如何在本周五開季前盡快融入球隊，是球隊一大課題。